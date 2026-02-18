Stödassistent till Aspnäsvägen
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som stödassistent på Aspnäsvägen 120 kommer du att arbeta med personer som har olika typer av funktionsnedsättningar. Ditt arbete innebär att säkerställa trygghet och välmående för våra brukare. I arbetsuppgifterna ingår omvårdnadsarbete, såsom hjälp vid måltider, medicinering och personlig hygien, vardagliga sysslor, aktiviteter och kommunikation, alltid med individens behov i centrum. Du dokumenterar och arbetar med genomförandeplaner enligt IBIC (individens behov i centrum) och samarbetar nära med kollegor, anhöriga och andra samarbetsparter. Arbetet kräver ett lugnt, tydligt och professionellt bemötande samt förmåga att anpassa ditt stöd efter varje persons förutsättningar.
Din arbetsplats
Socialförvaltningens uppdrag är att stödja kommuninvånarna till ett självständigt liv och säkerställa att alla invånare får det stöd de har rätt till, inom ramen för socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Du kommer att tillhöra avdelning LSS som ansvarar för att personer med LSS-beslut får sina insatser i egen regi.
Aspnäsvägen 120 är en gruppbostad belägen i Ullstämma med fem brukare. Målgruppen är personer som har en fysisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Boendet är en fristående villa med trädgård och uteplats som vi nyttjar när vädret tillåter.
Vi är tio kollegor som tillsammans skapar en trygg och sammanhållen arbetsmiljö där vi alltid ställer upp för varandra. Vi har roligt på jobbet och hjälps åt för att få vardagen att fungera. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg. Du är anställd på Aspnäsvägen, men eftersom vi samarbetar med våra grannverksamheter på Blåbärsvägen och Bronsåldersgatan får du även chansen att arbeta där vid behov. Vi ser till att du får en bra introduktion på alla tre ställena!
Du som söker
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom omvårdnad, exempelvis som undersköterska, stödassistent eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Det är krav med erfarenhet av stöd, vård och omsorg och en fördel om du har arbetat med personer som har fysisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning samt arbetstekniska hjälpmedel. Det är ett krav att ha kunskap om lågaffektivt bemötande samt meriterande om du även har kännedom om TSS (Tecken Som Stöd) och AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation).
Du ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna kommunicera med brukare, kollegor, anhöriga samt dokumentera.
Du som söker är flexibel och förändringsorienterad, vilket innebär att du kan anpassa dig till varierande arbetsuppgifter och arbetstider. Du trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Samtidigt är du en lagspelare och värdesätter samarbetet med kollegor för att skapa en trygg och sammanhållen arbetsmiljö. Din empatiska förmåga gör att du har lätt för att förstå och möta brukarnas behov, vilket är avgörande för att skapa ett tryggt och omhändertagande stöd i deras vardag.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Omgående
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16732
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
