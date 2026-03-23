Stödassistent till Arbetsverksamheten
Örebro kommun / Vårdarjobb / Örebro Visa alla vårdarjobb i Örebro
2026-03-23
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Söker du ett givande arbete dagtid där du får arbeta med människor? Ta chansen och sök vår tjänst som stödassistent till Arbetsverksamheten, Socialpsykiatrin sysselsättning.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Tjänsten innebär att du kommer stödja och handleda deltagare pedagogiskt och praktiskt i deras sysselsättning och i andra aktiviteter. Du kommer arbeta med vuxna personer som har olika funktionsnedsättning, främst psykiatriska och/eller neuropsykiatriska. I arbetet ingår att handleda, planera och strukturera olika arbetsuppgifter med utgångspunkt från individens unika förutsättningar som bl.a. tydliggörs i genomförandeplanen. Du har individuellt ärendeansvar för ett antal deltagare och löser dina uppgifter självständigt och genom samarbete och samverkan internt och externt.
Som stödassistent inom Arbetsverksamheten krävs även praktiskt kunnande och kreativitet, då arbetet förutom dokumentation, innebär att instruera deltagare att utföra diverse tjänster och olika hantverk t.ex. snickeri, transport, cykelverkstad, företagstjänst, trädgård/fastighet, musikverksamhet och café. Vi erbjuder även vägar vidare mot praktik eller studier via vår arbetskonsulent. Du kommer att erbjudas ett rörligt, varierande arbete där du får tid och utrymme arbeta med ett rehabiliterande arbetssätt med fokus på återhämtning.
Exempel på arbetsuppgifter:
• på ett pedagogiskt sätt stödja servicemottagaren i vardagliga sysselsättning
• utifrån delegation viss medicinhantering
• planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
• samverka med anhöriga och andra i servicemottagarens nätverk, sjuksköterskor, arbetsterapeuter andra aktörer som t.ex. regionen
• dokumentera
• medverka i arbetsplatsträffar och övriga möten
Om arbetsplatsen
Socialpsykiatrins sysselsättning erbjuder deltagare en strukturerad och meningsfull sysselsättning med social gemenskap som utgår från Individens Behov i Centrum. Deltagarna har möjlighet att komma och delta i aktiviteter på arbetsverksamheten
Ex på sysslor kan vara transportuppgifter, skapande/hantverk, trädgård, cykelverkstad, dans, samtal eller social aktivitet inne/ute. På Arbetsverksamheten Sysselsättning arbetar för närvarande 12 stödassistenter/instruktörer och en arbetskonsulent. Huvudsaklig adress är Skomaskinsgatan 6D och lokalerna är väl anpassade till verksamhetens behov.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Kvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
• undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
• dokumenterad erfarenhet inom området funktionsstöd
• B-körkort för manuell växellåda samt körvana av manuellt växlad bil
Meriterande:
• dokumenterad erfarenhet av arbete inom området psykisk funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• erfarenhet av arbete inom sysselsättning SoL eller daglig verksamhet LSS
• erfarenhet av och trygghet i arbete med utmanande beteende samt hot och våld
• goda kunskaper i teckenspråk
• erfarenhet av IBIC och strukturerat arbete med genomförandeplaner
• erfarenhet/kunskaper kring praktiska sysslor (ex teknik, mekanik, trädgård, fordon, kök/café, skapande/hantverk, instrument och musik)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Sista ansökningsdag är 6 april.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9812323