Stödassistent på Daglig verksamhet
2025-08-26
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vi söker en stödassistent till Hägersten Älvsjös dagliga verksamheter 1.
Det finns en vakant tjänst som i dagsläget är placerad på Liljans dagliga verksamhet i Örnsberg. Verksamheten har funnits i över 50 år och arbetar i huvudsak med konst och hantverk. Många i personalen har arbetat länge och har en gedigen kunskap om både verksamheten och våra deltagare.
Verksamheten vänder sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom autismspektrum, neuropsykiatriska diagnoser samt utvecklingsstörning.
Verksamheten grundas på respekt, trygghet och delaktighet med utgångspunkt från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.
Vi erbjuder individuellt anpassat stöd efter behov, önskemål och möjligheter.
Vi erbjuder
Som månadsanställd har du möjlighet till friskvårdsbidrag. Du erbjuds att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar, gym och träningsanläggningar. Utöver det så har du som anställd i Stockholms stad rabatt på ett flertal gym.
Din roll
Som stösassistent arbetar du med att ge stöd och service till deltagarna under deras arbetsdag. Stödet utformas tillsammans med deltagaren och utgår från hens egna förmågor och önskningar, samt beställningen från biståndshandläggaren.
I arbetet ingår att vara stödperson till flera deltagare.
I uppdraget ingår:
• Planera arbetet för deltagarna.
• Stötta och motivera deltagarna i arbetet.
• Skriva genomförandeplaner med de deltagare du är stödperson till.
• Dokumentera och följa upp insatserna i deltagarens genomförandeplan.
• Använd och ta fram pedagogiska/kommunikativa verktyg i de fall det behövs.
• Utföra viss produktion på beställning, planera kring det
• Samarbeta i de olika grupperna
Din kompetens och erfarenhet
KRAV
• Du ska ha grundläggande utbildning på gymnasienivå som innehåller kunskaper om autism och andra funktionsvariationer.
Exempel på utbildning är
o Vård- och omsorgsprogrammet med fördjupning inom funktionsnedsättning
o Barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning
• Du ska ha dokumenterad kunskap och erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och andra funktionsvariationer.
• Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Du ska ha sådan datavana att du kan dokumentera digitalt, samt ta fram pedagogiska verktyg.
• Du ska ha god kommunikativ förmåga, för att möta personer med olika behov på ett respektfullt och tydligt sätt.
• Vi sätter stort värde på förmåga till samarbete och flexibilitet samt intresse för att samarbeta med övriga verksamheter både inom och utanför vår enhet.
Meriterande
• Erfarenhet av att handleda personer på en daglig verksamhet enligt LSS
• Att du har ett intresse av konstnärlig karaktär
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning

Månadslön
Månadslön Så ansöker du
