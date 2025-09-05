Stödassistent Örnvägen
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen / Vårdarjobb / Uppvidinge
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
På Örnvägens gruppboende bor det fem personer som behöver stöd och hjälp i vardagen.
I arbetsuppgifterna ingår att följa med på simträning och andra aktiviteter som de boende deltar i. Som individ behöver du vara självgående och ta ansvar för de uppgifter som ska utföras.
I din roll som stödassistent behöver du ha ett lugnt bemötande, kunna motivera och stötta för att öka självständigheten och delaktigheten. Du ska arbeta utifrån ett hälsoperspektiv, din uppgift blir att bibehålla de förmågor som finns och stötta nya för att skapa en god levnadsnivå för den enskilde.Kvalifikationer
Stödassistent eller liknande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.
Körkort är ett plus.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrage som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1384436". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Kontakt
Enhetschef LSS
Ann-Catrin Fritzson ann-catrin.fritzson@uppvidinge.se 0474 - 472 24 Jobbnummer
9495701