Stödassistent nattjänstgöring - LSS gruppbostad
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Et liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - Lysekils kommun - Startsida. Film om livet i Lysekil.
Vi söker nu en stödassistent till nattjänst inom LSS-gruppbostad.
I verksamheten bor personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd, omvårdnad och trygghet i sin vardag.
Arbetet nattetid innebär ett stort ansvar för att skapa lugn, säkerhet och kontinuitet för de boende.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska natt inom LSS arbetar du med att:
Ge individuellt anpassat stöd och omvårdnad utifrån brukarens behov
Utföra tillsyn och skapa trygghet under nattens timmar
Arbeta utifrån LSS-lagstiftning med fokus på självbestämmande och integritet
Bemöta brukare professionellt och lyhört i olika situationer
Dokumentera enligt gällande rutiner och riktlinjer
Samverka med kollegor och dagpersonal för god kvalitet och kontinuitet
Vårt uppdrag är att ge stöd som stärker den enskildes förmåga att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har undersköterskeutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av arbete inom LSS, funktionsstöd eller omsorg (meriterande)
Är lugn, trygg och har ett respektfullt bemötande
Kan arbeta självständigt och fatta egna beslut nattetid
Är flexibel, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Har datorvana samt erfarenhet av dokumentation, gärna i Combine
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Du ska ha fyllt 18 år
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift krävs
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras vid anställning
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils kommun
(org.nr 212000-1389), http://www.lysekil.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
453 80 LYSEKIL Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sarah Hjortsköld Sarah.Hjortskold@lysekil.se 0523-613281 Jobbnummer
9876285