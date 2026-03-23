Stödassistent Gruppbostad 9§9 LSS, Gemensamma Krafter
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Vill du skapa förutsättningar för "Ett bra liv" tillsammans med oss i vår nystartade gruppbostad i Örby Centrum? Letar du efter en arbetsplats där värdegrunden faktiskt märks i vardagen? Vi söker nu en engagerad stödassistent som vill bli en del av vårt härliga team!
På vår nybyggda gruppbostad för vuxna i Örby Centrum arbetar vi aktivt för att skapa trygghet och utveckling för de boende. Vi tror på att se människan, ta personligt ansvar och - framför allt - att vi växer bäst tillsammans och uppmuntrar till glädje och skratt i vardagen. Nu letar vi efter dig som vill bidra med din expertis och ditt varma bemötande för att fortsätta utveckla vår verksamhet.
Varför ska du välja oss?
Vi på Gemensamma Krafter är en trygg arbetsgivare som värnar om våra medarbetare. Hos oss får du en arbetsmiljö som präglas av samarbete och respekt och där din roll är direkt avgörande för våra boendes livskvalitet. Vi vet vad som skapar verklig kvalitet.
Vi erbjuder:
• Trygghet: Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
• Gemenskap: Ett sammansvetsat team som stöttar varandra.
• Meningsfullhet: Ett arbete där du gör skillnad på riktigt, varje dag.
Ansökan
Senaste ansökningsdag: 26-04-19. Intervjuer sker löpande så ansök redan idag.
Randstad Care ansvarar för rekryteringsprocessen men du blir anställd av Gemensamma Krafter. För mer information om tjänsten eller för ett förutsättningslöst samtal, kontakta gärna: Pernilla Håkansson Rekryteringskonsult Randstad Care 070-1606446 alt. pernilla.hakansson@randstad.se
Ansvarsområden
Som stödassistent ger du ett individuellt och vardagsnära stöd. Ditt uppdrag är att skapa en trygg miljö och en meningsfull dag för våra boende genom ett respektfullt och lugnt bemötande.
• Omfattning: 80-85 % tjänstgöringsgrad.
• Arbetstider: Varierande schema med dag, kväll och helg samt sovande jour nattetid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som brinner för att utveckla omsorgen inom LSS. Du har en naturlig förmåga att bygga relationer och behåller ditt lugn även i utmanande situationer.
Vi önskar att du har:
• Formell kompetens inom vård och omsorg.
• Erfarenhet av arbete inom LSS.
• Goda kunskaper i svenska (tal och skrift) samt god datorvana.
• En samarbetsvillig inställning och en vilja att bidra till vår positiva stämning.Om företaget
Gemensamma Krafter Sverige AB
Gemensamma Krafter är ett mindre, kvalitetsinriktat vårdföretag med en tydlig specialisering: att driva gruppbostäder för vuxna enligt LSS. Med sex etablerade gruppbostäder i Stockholmsområdet och Gävle - och en sjunde under uppbyggnad i Norrtälje. Som företag värnar Gemensamma Krafter om att kombinera hög kvalitet med ett genuint engagemang för människor. Varje medarbetare, varje verksamhet och varje boende är en del av helheten - och tillsammans skapas de krafter som gör skillnad i människors vardag.
Du kan läsa mer om Gemensamma Krafter på vår hemsida www.gemensammakrafter.se
