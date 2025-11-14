Stödassistent, Daglig verksamhet
2025-11-14
Vill du vara med och göra skillnad?
Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda.
Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utveckla tillsammans med deltagarna på Daglig verksamhet.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar för att skapa omsorg av god kvalitet och du förväntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv för personer med funktionsnedsättning. Att arbeta med människor med olika intellektuella funktionsnedsättningar ställer stora krav på engagemang, inlevelseförmåga, bemötande, samarbete och uthållighet. Inom vår dagliga verksamhet har vi en bredd av olika arbetsområden och du kommer att vara ett stöd för deltagarna under arbetsdagens varierande
aktiviteter.
Vi arbetar med stor respekt för deltagarens integritet och utformar stödet efter deltagaren. Du följer genomförandeplanerna hos varje deltagare så att de får ett så gott liv som möjligt. Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp, därför är det viktigt att du känner dig säker i dokumentation. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är kreativt lagd, har lätt för att förmedla kunskap till deltagarna samt har ett genuint intresse för att arbeta med människor och möter varje individ utifrån individens behov och önskemål. Du är trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet och struktur. Du behöver vidare vara mycket inkännande och kunna läsa av våra deltagares behov. Som stödassistent kommer du att ingå i ett sammanhang där det ställs höga krav på samarbetsförmåga och ansvarstagande. Vi vill också att du som söker är en god kollega med ett positivt synsätt.
Utbildningskrav är
- Vård- och omsorgsprogrammet med kurserna; "socialpedagogik" samt "specialpedagogik 2" eller
- Barn- och fritidsprogrammet inriktning socialt arbete med kurserna; grundläggande vård och omsorg", "specialpedagogik 1" samt "specialpedagogik 2".
Utöver detta krävs det godkänd i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara motsvarande.
Personlig lämplighet och tidigare erfarenhet från motsvarande arbete är meriterande. Du ska ha
grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana. Arbetet fodrar också att du har körkort för manuellt växlad bil.Anställningsvillkor
Arbetstiden är dagtid, vardagar. Månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande
kollektivavtal. Innan anställning kommer vi att begära att du lämnar utdrag ur Polismyndighetens
belastningsregister "Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning". Vid anställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi vill ha din skriftliga ansökan med CV och betyg senast 12 december 2025. Rekryteringsarbetet påbörjas under ansökningstiden
Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
