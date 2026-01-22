Stödassistent/Boendeassistent Klintehamn
Region Gotland / Vårdarjobb / Gotland Visa alla vårdarjobb i Gotland
2026-01-22
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Inom omsorgen stöttar vi personer med olika funktionsnedsättningar och arbetar varje dag för att skapa en trygg och meningsfull vardag.
Vårt uppdrag är att ge stöd och vägledning i det dagliga livet, med målet att varje enskild person ska kunna leva ett så självständigt och självbestämt liv som möjligt.
Klintehamn är naturskönt beläget längs Gotlands vackra västkust, cirka tre mil söder om Visby. Här bedrivs verksamheten i två gruppbostäder samt genom ett mobilt team och ett bostöd som ger stöd till vuxna personer utifrån beslut enligt LSS och SOL.
Vi söker nu en engagerad medarbetare till bostödet i Klintehamn.
Hos oss erbjuds du ett omväxlande och flexibelt arbete, händelserika arbetsdagar samt tillgång till friskvård - allt i en verksamhet där du verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som stödassistent inom bostöd arbetar du i den enskildes hem för att stötta mot ökad självständighet och en aktiv delaktighet i samhället. Stödet utformas individuellt och utgår alltid från varje persons unika behov, förutsättningar och mål.
Vi lägger stor vikt vid självbestämmande och respekt för den personliga integriteten i den enskildes hem, något som genomsyrar både vårt förhållningssätt och vårt dagliga arbete. Uppdraget är ansvarsfullt och bygger på ett pedagogiskt och relationsskapande arbetssätt.
I verksamheten arbetar vi med IBIC som grund. I rollen ingår kontaktmannaskap, vilket innebär ansvar för bland annat genomförandeplaner, kontakt med anhöriga samt samordning av insatser enligt SoL.
Vid behov kan du behöva stötta andra enheter i området, därmed är det en förutsättning att du är flexibel och har en positiv inställning till förändringar även då dessa ibland sker med kort varsel.
Arbetet sker enligt ett grundschema med tjänstgöring dag- och kvällstid samt varannan helg.
Vem är du?
Vi söker dig som är stödassistent och har genomfört en gymnasial utbildning med inriktning mot vård och omsorg, barn- och fritid eller är utbildad socialpedagog och/eller personlig assistent. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, har erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar och kognitiva svårigheter. Det är även meriterande om du har erfarenhet av utmanande beteende, salutogent arbetssätt samt lågaffektivt bemötande.
Vi söker dig som har personlig mognad och ett tryggt förhållningssätt i mötet med andra. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer och individers behov. Med pedagogisk insikt skapar du struktur, förståelse och delaktighet i vardagen.
Du är serviceinriktad, tydlig i din kommunikation och har förmågan att se helheten - alltid med den enskildes bästa i fokus.
Vi förutsätter att du delar SOLs intentioner om en humanistisk människosyn, värderingar och ett gott bemötande.
Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/64". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorg om personer med funktionsnedsättning Kontakt
Josefine Koolen Hellmin, enhetschef 0498-204683 Jobbnummer
9697969