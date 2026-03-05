Stödassistent/biträde med samordnaruppdrag till daglig verksamhet LSS
Lunds kommun / Vårdarjobb / Lund Visa alla vårdarjobb i Lund
2026-03-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som samordnare inom daglig verksamhet i Lund.
Är du nyfiken på ett administrativt uppdrag där du även får möjlighet att arbeta verksamhetsnära är detta ett uppdrag som kan passa dig.
Om rollen och arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med samordnaruppdrag på en av våra enheter inom daglig verksamhet LSS. Som samordnare fyller du en viktig funktion med att stödja personal och enhetschef i det dagliga arbetet med uppdrag att planera och se till att verksamheten fungerar kring bemanning och brukarplanering, både kortsiktigt och långsiktigt. Du kommer även att biträda enhetschef vid kontroll och registrering i HR-portalen samt göra inköp via vår beställningsportal.
Det förväntas att du tillsammans med dina kollegor löser de dagliga arbetet vilket i perioder innebär att du även är ute i den övriga verksamheten. Du kommer att arbeta verksamhetsnära och ingå i ett team med stödassistenter, stödpedagoger, pedagogisk samordnare och enhetschef. En av grupperna på enheten vänder sig till döva och dövblinda brukare och därför ser vi det som meriterande om du har svenska teckenspråkskunskaper.
I rollen som samordnare har du tät kontakt med våra medarbetare på enheterna samt andra enheter som är knutna till brukaren, därför krävs det ledarförmåga, är nyfiken och har förmågan att lyssna in.
Som person är du positiv, stabil och har båda fötterna på jorden. Du kan hantera att arbetet periodvis har ett högt tempo, du ser vad som behöver göras och har förmåga att arbeta strukturerat. Du är trygg i din roll och är duktig på att planera och samordna.
Arbetstidens förläggning är 40h/vecka, måndag - fredag.
Som samordnare är din grundtjänst stödassistent/stödbiträde med tillägg som samordnare som förnyas årsvis.Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Inom daglig verksamhet arbetar vi brukarnära och stöttar den enskilde i arbetet med aktiviteter som är anpassade efter varje individs enskilda behov. Vi erbjuder våra deltagare såväl sinnesstimulerande som arbetsliknande aktiviteter där vi bl a. driver en affärsinriktad verksamhet. Enheten har även en grupp för personer med medfödd dövblindhet samt en för döva, där all kommunikation sker på teckenspråk.
Vi arbetar för att våra brukare ska få möjlighet att vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. Det krävs därför att du har ledarförmåga, är nyfiken och har förmågan att lyssna in våra brukare.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetareKvalifikationer
- Godkända betyg från Vård-och omsorgsprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet eller erfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av administrativt arbete, tex tidigare samordnaruppdrag är meriterande.
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.
- Erfarenhet av Personec/Visma samt Timecare pool/Multi access är meriterande.
- Vi ser gärna att du har erfarenhet att arbeta inom LSS.
Om rekryteringsprocessen
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och
ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir därför en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi rekryterar löpande och startar upp rekryteringen med teamsintervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Cecilia Boll Segersteén, rekryteringskonsult 046-3596596 Jobbnummer
9780148