Stödassistent
Hylte kommun / Vårdarjobb / Hylte Visa alla vårdarjobb i Hylte
2026-03-30
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hylte kommun i Hylte
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
Vi söker dig som vill arbeta som stödassistent eller stödpedagog inom vår gruppbostad i Torup då vi till sommaren har en medarbetare som går i pension.
Att arbeta som stödassistent eller stödpedagog inom LSS i Hylte kommun handlar i grund och botten om engagemang.
Arbetet innebär att stötta personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning till utveckling. Verksamheten är individuellt utformad och vi utgår ifrån personens behov, intressen, motivation och framför allt resurser. Därför varierar verksamheten från person till person.
Vi ser det som en stor merit om du är positiv och lojal i ditt arbete, kan samspela med brukarna utifrån deras omsorgsbehov samt är flexibel vad gäller schema, arbetstider och arbetsställen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbete. Personlig lämplighet väger mycket tungt.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. I denna rekryteringsprocess ansöker du enbart med CV. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering med stöd i arbetsprover som urvalsmetod för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess.
För att säkerställa trygghet och patientsäkerhet kräver vi utdrag, kontrollera egna uppgifter, ur belastningsregistret. Utdraget får inte vara äldre än sex månader. Registerutdraget beställs via, Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | PolismyndighetenKvalifikationer
Vi söker nu en engagerad stödassistent eller stödpedagog som vill kombinera ett nära arbete med människor med ett aktivt ansvar för verksamhetens utveckling.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att balansera det dagliga stödet med ett strategiskt tänk. Vi söker dig som:
Har ett genuint brukarfokus: Du arbetar lyhört för att stärka individens självständighet och livskvalitet
Besitter ett drivande arbetssätt: Du bidrar aktivt till vårt gemensamma utvecklingsarbete och räds inte att föreslå nya arbetsmetoder som diskuteras gemensamt i våra verksamhetsmöten
Har god rollförståelse: Du har en god förståelse för ditt uppdrag, din roll i teamet och hur vi tillsammans når organisationens övergripande mål
Du ska ha en genomförd och godkänd utbildning som undersköterska alternativt KY-utbildning till stödpedagog inriktning mot funktionshinder eller psykiatri. Arbetet innebär även att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Du ska ha kunskap inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, tecken som stöd och hur man arbetar med personer som har utåtagerande beteende.
Vi vill att du har körkort B då vi ibland använder bil och buss i tjänsten samt att du vid behov ska kunna åka till andra arbetsställen inom Hylte kommun.Så ansöker du
Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte kommun
(org.nr 212000-1207)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hylte Kommun Kontakt
Rekryterande chef
Nilsson, Helena
9827654