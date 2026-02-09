Stödassistent
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Utförare LSS och socialpsykiatri med drygt 400 tillsvidareanställda är en utförarverksamhet riktad till barn, ungdomar och vuxna. Vi styrs bl.a. av LSS, SoL och HSL och har verkställighetsansvar för insatser reglerade av dessa lagar. Verksamheten genomsyras av att vi sätter individen i centrum och att vi samverkar för att kunna tillgodose individens behov. Verksamheten har ett stort kundfokus, god serviceanda och ger förutsättningar för ett gränsöverskridande arbete som är både inspirerande och kompetensutvecklande.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Vi söker en Stödassistent med placering på Särskilt boende Nya Bråstorp (Särskilt boende SoL).
Särskilt boende Nya Bråstorp riktar sig till personer som på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver visst stöd och service. Personal utgår från en närliggande lägenhet där även brukarna ges möjlighet att få ett socialt utbyte med varandra och personal.
Tjänsten kommer att innebära arbete på dagar, kvällar och helger samt nattjänstgöring.
Motala kommun arbetar utifrån heltid som norm vilket kan komma att innebära att du arbetar på mer än en arbetsplats genom resurstid.
Du och dina kollegor ansvarar för att tillsammans med brukaren strukturera och skapa trygghet i dennes vardag. Insatsernas innehåll och omfattning utformas utifrån varje brukares individuella behov. Det kan innebära att motivera och hjälpa brukaren i vardagssysslor såsom städning, tvätt och matlagning. I arbetsuppgifterna ingår att erbjuda och stödja de boende till aktiviteter och social gemenskap. Att föra social- och HSL-dokumentation samt arbeta aktivt med uppföljning av genomförandeplaner ingår i också arbetet.
Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsvariation. Som person är du trygg, pålitlig och hjälpsam. Du har pedagogisk insikt om människors olika förutsättningar och kan anpassa ditt arbetssätt efter brukarens behov och önskemål.
Du är kreativ i ditt arbete med brukare och kommer gärna med förslag på förbättringar för att verksamheten ska fortsätta att utvecklas. Som stödassistent arbetar du målinriktat utifrån brukarens genomförandeplan och önskemål för brukarens utveckling, aktivitet och delaktighet.
Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande och ett professionellt förhållningssätt med fokus på att minska stress och problemskapande beteende, detta för att på bästa sätt stärka varje brukare och dess individuella förmågor och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är barnskötare, undersköterska eller skötare med inriktning psykiatri eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av psykiatri och neuropsykiatri. Meriterande är kunskap om missbruksproblematik samt utbildning i MI och/eller lågaffektivt bemötande.
God svenska i tal och skrift krävs då vi använder språket som arbetsredskap samt utifrån dokumentationskrav. Samverkan mellan interna och externa vårdgivare förekommer, vilket kräver god samarbets- och kommunikativ förmåga.
Vi söker dig som sätter individens behov främst. Du är bra på att arbeta självständigt såväl som i grupp, kan utföra delegerade uppgifter och du tar ansvar. Du är flexibel och ser möjligheter i förändring. Som person är du lösningsfokuserad driven och trygg i stressade situationer samt har förmåga att se helheten i den kommunala verksamheten.
B-körkort är ett krav
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
