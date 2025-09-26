Stödassistent
2025-09-26
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för insatser enligt SoL och LSS som omfattas av individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kommunmedborgare som är i behov av socialtjänstens insatser kan erhålla råd, stöd och bistånd. I de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till självständighet.
Verksamheten fokuserar på insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar, missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering och integration.
Gruppbostad Hanemåla 1 är beläget i mysigt bostadsområde i Hanemålaby med skogen inpå knuten. Här bor fyra unika personligheter i varsin lägenhet och det finns alla förutsättningar för ett gott liv för boende och en fantastisk arbetsmiljö för medarbetarna. Nybro kommuns Gruppbostäder riktar sig till vuxna personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i åldrarna från 21 år och uppåt.
Det är en eller flera tjänster med varierande sysselsättningsgrad 78-98 %.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som stödassistent på gruppbostad arbetar du med att ge stöd och omsorg till brukare som har beslut om bostad med särskild service. Våra boende har olika former av funktionsvariationer och unika livssituationer. Därför är arbetet omväxlande och stimulerande och arbetsinsatserna är individanpassade. Målet är att de boende ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och uppleva god livskvalitet. Vår verksamhet pågår dygnet runt: dagtid, kvällstid, helg och vaken natt.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan innebära bland annat att vara ett stöd vid vardagssysslor som matlagning, städning och tvätt, personlig omsorg, social dokumentation, stöd att komma till aktiviteter, stödja till meningsfull sysselsättning och stöd vid myndighetskontakter.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsutbildning, barn- och fritidsutbildning eller utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren är meriterande. Meriterande är att du har erfarenhet av arbete inom autismspektrat samt erfarenhet av epilepsi. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Du som söker har ett professionellt förhållningssätt, är lyhörd och flexibel, ser möjligheter, är ansvarstagande och engagerad. Du har förmågan att skapa kontakter med personer i brukarens nätverk och har ett gott samarbete med kollegor och chef. Du kan arbeta självständigt och tillsammans med kollegor, du planerar, genomför, följer upp och utvärderar insatser. Du arbetar utifrån uppsatta mål, följer arbetsbeskrivningar och använder dig av givna arbetssätt, förhållningssätt och hjälpmedel.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
