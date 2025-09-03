Stödassistent
2025-09-03
Vill du arbeta i en verksamhet som vägleds av brukarnas delaktighet och inflytande? Välkommen med din ansökan till oss på Danska vägen.
Vilka är vi?
Danska vägen är ett LSS-boende i Falköping där vi ger stöd till 12 personer med beslut om boende enligt LSS.
Vi arbetar utifrån en humanistisk människosyn där alla är lika mycket värda och vår utgångspunkt är att alla gör så gott de kan utifrån den situation de befinner sig i.
Vi är en arbetsgrupp på tio personer och söker dig som vill utvecklas och arbeta tillsammans med oss och de individer vi ger stöd till. Vi arbetar med relationer och behöver därför kunna vara flexibla. För oss är det viktigt att vi har tillit, är öppna, prestigelösa och tålmodiga i vårt arbete. Det kan vara svårt men är också väldigt utvecklande.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du delta i regelbundna metodmöten, både i helgrupp och i mindre kontaktmannateam. Som stöd i respektive kontaktmannateam finns verksamhetens stödpedagog.
Sammanfattningsvis erbjuder dig ett roligt, utvecklande och omväxlande arbetet där vårt huvudsakliga uppdrag är att stödja, stärka och motivera de personer vi arbetar med till att kunna hantera sin vardag och sitt liv.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, har ett positivt och genuint intresse för att möta människor och vill reflektera och hantera brukarnas eventuella strategier och komplexa situationer som vi möter i vårt arbete.
Du ska vidare ha ett professionellt förhållningssätt och arbeta med stor respekt för de individer du möter. Du har lätt för att engagera andra, dela med dig av dina kunskaper och samarbeta. Arbetet kräver också att du är trygg i din roll och kan ta självständiga beslut när det krävs. Du ska också verka för en god samverkan med brukarens olika nätverk, kommunicera med brukare och personer kring denne på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt.
Du ska ha gymnasial utbildning inom omvårdnadsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet, med fördjupning inom verksamhetsområdet. Alternativt någon annan utbildning och/eller fördjupning som bedöms likvärdig kompletterat med minst tre års erfarenhet från funktionshinderområdet.
Meriterande för din roll som stödassistent är utbildning eller erfarenhet av tydliggörande pedagogik och låg affektivt bemötande. Vana att arbeta med genomförandeplaner och dokumentation är ett plus.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vilket för oss innefattar förmåga att läsa av individers behov, ett flexibelt tankesätt och förmåga att anpassa sig till nya situationer.
Vi eftersträvar en arbetsgrupp där individers olika styrkor bidrar till helheten. Och vi värdesätter en god gruppdynamik och ser därför gärna manliga sökande till tjänsten.
Upplysningar
Just nu söker vi två nya kollegor, en för tillsvidareanställning och en för ett längre vikariat-ytterligare information ges vid en ev. intervju.
Intervjuer kommer hållas i september. Rekryteringen kommer att ske i samverkan med några av de individer som bor på boendet.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
