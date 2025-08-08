Stödassistent
Karlsborgs kommun / Vårdarjobb / Karlsborg Visa alla vårdarjobb i Karlsborg
2025-08-08
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlsborgs kommun i Karlsborg
Bli en viktig del i att öka människors självständighet och bidra till mångfald där allas olikheter värdesätts!
Vi erbjuder
Som anställd i Karlsborgs kommun får du ta del av en mängd förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och individuell lönesättning.
Det finns även en rad andra förmåner som anställd i Karlsborgs kommun som du kan ha rätt till. Läs gärna mer om dem https://karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/formaner/Du
är vår viktigaste resurs och vi vill hjälpa till att skapa förutsättningar till ett välmående liv. Det gör vi genom att satsa på ett brett friskvårdsutbud genom gratis motionssim, vattengympa, möjlighet till kostnadsfri massage samt friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme utifrån dina förutsättningar.
Arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Karlsborg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med
funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har totalt ca 260 medarbetare. Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov. Socialförvaltningen i Karlsborgs kommun arbetar utifrån en gemensam etisk värdegrund som utgår från ledorden respekt, bemötande och självbestämmande.
Verksamheten funktionsnedsättning utför alla de insatser som regleras i LSS (lagen om stöd och service åt vissa funktionsnedsatta), vilka bland annat inkluderar bostad med särskild service och daglig verksamhet. Verksamhetens främsta uppgift är att främja jämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Just nu söker vi en medarbetare till gruppbostaden Boken som är centralt belägen i samhället. Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Huvuduppdraget är att på ett pedagogiskt sätt stimulera och motivera brukaren till delaktighet och ett självständigt liv. Du ska stötta brukare med vardagsnära aktiviteter såsom sysslor i hemmet, personlig omvårdnad och fritidsaktiviteter. Allt arbete har sin utgångspunkt från brukarens individuellt upprättade genomförandeplan. Som stödassistent ska du tillämpa ett etiskt förhållningssätt som främjar den enskildes självbestämmande, integritet, delaktighet och att ge varje brukare en förutsägbar vardag. Dokumentation i verksamhetssystem ingår i uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi behöver dig som är lyhörd för brukarens behov och har förmågan att sätta brukarens behov i centrum. Som person ser vi att du har ett respektfullt bemötande samt har lätt att samarbeta med brukare, anhöriga och kollegor samt övriga professioner som arbetar kring brukaren. Du är ansvarstagande och kan arbeta självständigt likväl som i grupp.
Det krävs att du har goda kunskaper i det svenska språket, för att kunna arbeta utifrån skriftliga rutiner, ha dialog med såväl brukare som kollegor liksom dokumentera i verksamhetssystem. Meriterande är tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete och i synnerhet inom LSS-verksamhet. Önskvärt är kunskaper om tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd samt utbildning i tecken som stöd.Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Karlsborgs kommun använder vi oss av rekryteringsverktyget Varbi. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Varbi genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Karlsborgs kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629) Arbetsplats
Socialförvaltningen, LSS Kontakt
Joakim Lehman 0505-17032 Jobbnummer
9450173