Stiftskamrer
Strängnäs stift / Ekonomijobb / Strängnäs Visa alla ekonomijobb i Strängnäs
2025-09-01
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs stift i Strängnäs
, Nyköping
eller i hela Sverige
Svenska kyrkan i Strängnäs stift omfattar både Sörmland och Närke och inom stiftet finns en stor mångfald av kyrkliga sammanhang. Stiftsorganisationen vill ge stöd till alla församlingar och pastorat i syfte att bidra till ett levande församlingsliv.
Strängnäs stift mottog 2023 Regnbågsnyckeln, en märkning som visar på ett aktivt arbete med mångfald och öppenhet. Vi strävar efter att vara ett sammanhang där anställda och förtroendevalda är trygga och inkluderade med hela sin identitet.
Stiftsorganisationen arbetar med att förverkliga Svenska kyrkans Färdplan för klimatet, för närvarande genom Miljödiplomering steg II.
Som stiftskamrer samordnar du det dagliga arbetet inom verksamhetsområdet ekonomi där ni är ett arbetslag på tre personer. Arbetsuppgifterna delas mellan er men som stiftskamrer har du ett övergripande ansvar för den ekonomiska redovisningen och förutom Strängnäs stift innefattar detta även bland annat Stiftsgården Stjärnholm och ett antal mindre stiftelser. Du bidrar också i stiftets främjande och tillsynsarbete vilket innebär kontakter med församlingar och pastorat.
Du har en viktig roll gentemot stiftsstyrelsen genom arbetet i ekonomiutskottet vilket inbegriper både kontinuerlig uppföljning men också arbete med strategiska frågor relaterade till stiftets övergripande mål.
Inom arbetsorganisationen som är en processorganisation ställs krav på kommunikation och samordning då medarbetare är delaktiga i både budgetarbete och uppföljning. Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Upprättande och uppföljning av budget
Bokslutsarbete och ekonomisk rapportering inkl. årsredovisning
Löpande bokföring och månadsavstämningar
Inkomstdeklarationer och annan rapportering till myndigheter
Ekonomiska frågor kopplade till stiftets fastigheter
Övergripande förvaltning och uppföljning av finansiella placeringar
Hantering och uppföljning av målkapital
Kontakt med revisorer, förtroendevalda och församlingsmedarbetare
Arbete med förvaltningstillsyn gentemot församlingar
Stöd i utveckling av ekonomiska rutiner, styrdokument och system
Stöd till stiftskansliets medarbetare i ekonomiska frågor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs Stift
(org.nr 252010-0047)
Gyllenhjelmsgatan 2 (visa karta
)
645 22 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Strängnäs stift Jobbnummer
9486460