Stiftelsen Andreas Ands Minne söker en Arbetsterapeut - Andreas Ands Minne, Stiftelsen - Sjukgymnastjobb i Uppsala

Andreas Ands Minne, Stiftelsen / Sjukgymnastjobb / Uppsala2021-04-08Stiftelsen Andreas And Minne är ett omvårdnadsboende med 29 platser. Boendet ligger i den trevliga stadsdelen Luthagen med anor från 1925. Till huset hör en stor uppvuxen trädgård. Vi har ett eget kök där kockar lagar maten från grunden med närproducerade och ekologiska produkter. Vi erbjuder våra boenden gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter varje dag.Du som anställd tycker att omsorgen av våra äldre är viktig och stimulerande. Du kommer att få arbeta i en stabil, engagerad och positiv personalgrupp där dina kvalifikationer tas till vara. Vi har ett väl fungerande kvalitetssystem som alla arbetar efter.Arbetsuppgifter: Som arbetsterapeut hos oss på Andreas and ansvarar du för förskrivning och underhåll av rullstolar. Utbildning och handledning av omvårdnadspersonal tillsammans med fysioterapeut. I rehabiliterings teamet ingår sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, rehab assistent och koordinator/undersköterska. Vi har en egen rymlig gymnastiksal i vår källare.Vi är ett litet boende med familjär stämning. För oss är personlig och gemensam utveckling viktig.Anställning 2 dagar/vStart: 2021-06-01 eller enligt överenskommelseVälkommen med din ansökan via mejl tillVictoria Wiksten Bergqvist, verksamhetschef. tele: 0704-9322232021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-04-30Andreas Ands Minne, StiftelsenSTUREGATAN 2275223 UPPSALA5678253