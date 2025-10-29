Stf. Säljledare till Frukt och grönt
Söderbyleden Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Haninge Visa alla butikssäljarjobb i Haninge
2025-10-29
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderbyleden Stormarknad AB i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
ICA Maxi Haninge söker vikarierande Ställföreträdande Säljledare till Frukt & grönt
Vill du vara med och leda och utveckla Frukt och gröntavdelningen i en av Stockholms största livsmedelsbutiker? Som vikarierande ställföreträdande säljledare för Frukt & grönt får du driva försäljning, kvalitet och exponering tillsammans med säljledaren och kollegorna på avdelningen - och verkligen göra skillnad för kundupplevelsen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Leda den dagliga driften: varupåfyllning, varumottagning, egenkontroll och matsäkerhet
Säkerställa säljande exponeringar, kampanjer och säsongsanpassat sortiment
Arbeta mot försäljningsmål, marginaler samt att minska svinn
Coachning och utveckling av medarbetare; skapa engagemang och en god arbetsmiljö
Ta beslut kring inköp och prissättning vid behov samt samarbeta med Säljledare Frukt och grönt
Vi söker dig som
Har erfarenhet från Frukt & grönt och tidigare erfarenhet i en ledande/coachande roll inom dagligvaruhandeln
Är resultatorienterad, strukturerad och van att arbeta operativt och administrativt
Har känsla för säljande exponeringar, kvalitet och kundservice
Kan motivera, ge feedback och skapa delaktighet i teamet
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder dig:
Vikariat heltid 2026-01-12 - 2027-03-31
Varierande arbetstider 06:00-22:30 samt var fjärde helg enligt rullande schema
Lön enligt Handels kollektivavtal
En utvecklande roll i en stabil arbetsmiljö med 250 fantastiska kollegor
Vi strävar efter en trygg och säker arbetsmiljö. Därför ingår drogtest, referenstagning och bakgrundskontroll i vår rekryteringsprocess.
Då vi gör ett löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas tidigare, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan till ICA Maxi Haninge! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderbyleden Stormarknad AB
(org.nr 556098-4113) Arbetsplats
ICA Maxi Haninge Jobbnummer
9579680