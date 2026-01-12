Steriltekniker till Sterilteknisk enhet i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Är du intresserad av att arbeta som steriltekniker där det även finns möjlighet att driva ditt egna arbetsområde? Har du ett teknikintresse och trivs med att samarbeta med andra? Då är du varmt välkommen att söka dig till oss!
Sterilenheten är en servicefunktion som servar cirka 300 kunder, däribland operationsavdelningar inom intensiv- och perioperativ vård, samtliga vårdavdelningar på sjukhusområdet i Lund samt vårdcentraler och mottagningar i närområdet. Vi arbetar med att rengöra, granska, funktionskontrollera, förpacka och sterilisera medicintekniska produkter. Våra kunder är operationsavdelningar, mottagningar, vårdavdelningar, vårdcentraler, forskningsavdelningar, kommunen och privata aktörer. Våra mål är hög kompetens, kvalitetskänsla, flexibilitet och god service.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Nu vill vi förstärka vårt team med en steriltekniker alternativt undersköterska!
Ditt arbete består av steriltekniskt arbete såsom rengöring, desinfektering och sterilisering av kirurgiska instrument. Arbetet är självständigt och präglas av eget ansvar, samtidigt som du alltid har stöd av dina kollegor.
För dig som är intresserad finns möjlighet att specialisera dig inom ramen för rollen och exempelvis ingå i vår tekniska grupp som är mer inriktad mot maskinellt arbete. Det finns även möjlighet att driva egna arbetsområden. Vi erbjuder dig som ny en gedigen introduktion på tio veckor, vilket ger dig möjlighet att känna dig trygg i rollen.
Tjänsten avser dag- och kvälltjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad steriltekniker (YH 300p) alternativt utbildad undersköterska som uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Tidigare erfarenhet av arbete med sterilteknik eller på operationsavdelning är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom endoskopi och/eller erfarenhet av T-Doc.
Det är av vikt att du är serviceinriktad och trivs med teamarbete. Du är en van datoranvändare med ett teknikintresse och en vilja att lära dig. Vi värdesätter att du är noggrann, ansvarstagande och van vid självständigt arbete. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
