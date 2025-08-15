Stenungsundshem söker drifttekniker
2025-08-15
Stenungsundshem är ett allmännyttigt bostadsbolag, helägt av Stenungsunds kommun.
Stenungsundshem äger och förvaltar drygt 2000 bostäder. Med ansvar, effektivitet och tillsammans som ledord skapar vi goda relationer till våra hyresgäster. Detta avspeglas i hög kundnöjdhet och trivsel. På Stenungsundshem arbetar vi brett över avdelningsgränserna och samverkar i många frågor.
Vi på Stenungsundshem eftersträvar mångfald i våra rekryteringar och ser gärna sökande som kan bidra till att hjälpa oss att bli en mer diversifierad arbetsplats.
Vi som arbetar här är engagerade, ambitiösa och har service i fokus. Personalens trivsel är nyckeln till framgång - och alla som arbetar här bidrar till den. Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som Drifttekniker på Stenungsundshem arbetar du både självständigt och i grupp inom företagets fastigheter. Din uppgift är att delta i såväl den dagliga som den planerade fastighetsdriften. Du kommer bland annat arbeta med energi- och driftoptimering, tillsyn, felsökning och reparationer av tekniska installationer inom värme, ventilation, övervakningssystem samt styr och regler.
I rollen ingår att skapa och upprätthålla goda relationer med våra hyresgäster genom att vara tillmötesgående och professionell.
En viktig arbetsuppgift är att övervaka och felsöka med hjälp av de driftövervakningssystem vi arbetar med. Det handlar främst om system från KTC. Det är därför av stor vikt att du har intresse för och kunskap om liknande system. Du deltar vidare i utvecklingsplanering av de fastigheter du arbetar med.Till din hjälp har du förutom kollegor de ramavtalade entreprenörer vi samarbetar med, bland annat inom områdena ventilations-, rör- och elarbeten. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen bör du ha relevant utbildning inom el-, VVS- eller fastighetsbranschen. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom drift och skötsel av fastigheter. Det är också meriterande om du har goda kunskaper inom styr och regler samt övervakningssystem.
Nya byggnader är oftast mer teknikintensiva jämfört med äldre byggnader och för att möta detta krävs att du har ett genuint intresse för fastighetsteknik och att du gillar den utvecklingen. Det är också centralt att du gillar problemlösning. Vidare värdesätter vi att du är en serviceinriktad person, har lätt för att bygga relationer och underhålla dem. Du arbetar bra med andra genom att vara lyhörd och smidig och kan anpassa dig efter situation och person. Du är trygg och stabil med god självinsikt. Du är van att ta ansvar för dina uppgifter och att arbeta strukturerat.
För rollen krävs att du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, samt har körkort B.
Då vi arbetar i och nära människors hem, genomför vi bakgrundskontroller på slutkandidater i våra rekryteringsprocesser. Ersättning
