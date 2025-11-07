Stenungsunds kommun söker förskollärare - Vikariat
2025-11-07
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.
Förskolorna i Stenungsunds kommun arbetar utifrån de nationella styrdokumenten och ansvarar för att erbjuda barnomsorg för barn mellan 1 och 5 år. Under 2022 startades satsningen Tidiga insatser som möjliggöra alla barns rätt till en likvärdig utbildning. Fokusområden i satsningen är Språkutveckling, Lekresponsiv undervisning och Tydliggörande pedagogik.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Förskolorna i Stenungsunds kommun är med i satsningen kring Tidiga insatser vars syfte är att arbeta för en likvärdig förskola. Det gör vi genom att dela barnen i mindre grupper för att på så sätt främja det sociala samspelet samt språk och kommunikation. Våra fokusområden är tydliggörande pedagogik, språkutvecklande arbetssätt och lekresponsiv undervisning.
Vi arbetar systematiskt med kontinuerliga avstämningar av Tidiga insatser på olika nivåer, både på den lokala och centrala nivån. Specialpedagog och förste förskollärare är stöd i vårt arbete. Kompetensutveckling är riktad mot Tidiga insatser samt att vi ingår i ett nätverk med Göteborgs Universitet med fokus på Lekresponsiv undervisning.
Din roll som förskollärare är att säkerställa och bidra till hög kvalité i undervisningen. Ditt arbetssätt att omsätta läroplanen i praktiken bidrar till barns utveckling och lärande. Du skapar en plats där barnen stärks - genom att leka, lära och känna trygghet. Du skapar därmed de bästa förutsättningarna för barnens tid i förskolan och även för kommande tid i utbildningssystemet. Ditt arbete är viktigt och du bygger samtidens och framtidens världsmedborgare!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Du är legitimerad förskollärare.
* Du ska ha ett ledarskap som skapar entusiasm, engagemang och delaktighet.
* Du är strategisk och har ett övergripande helhetsperspektiv för utbildning.
* Du skapar förutsättningar för undervisning och utbildning.
* Du ser möjligheter och har ett positivt ingångsläge.
* Du har goda tekniska färdigheter och kan förstärka din undervisning med olika verktyg.
Vi erbjuder:
Ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar. En hälsofrämjande arbetsmiljö och samarbete med kompetenta kollegor, samt en stor arbetsgivares bredd och utvecklingsmöjligheter.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förut-sättning för anställning.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Tjännsten är tisdbegränsad under perioden 7 januari 2026 - 5 juli 2026.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
