Stenhammarskolan söker behörig lärare i teknik

Flens Kommun / Grundskollärarjobb / Flen
2025-09-08


Tekniklärare till Stenhammarskolan i Flen
Årskurs 7-9 | Tillsvidareanställning | 50 %

Är du en engagerad legitimerad tekniklärare som vill inspirera elever att tänka kreativt, lösningsfokuserat och framtidsinriktat? Vi söker dig som vill undervisa i teknik på deltid (50 %) och bli en viktig del av vårt ämneslag på Stenhammarskolan.

Om skolan
Stenhammarskolan är en F-9-skola mitt i Flen med cirka 700 elever. Vi är stolta över vår mångkulturella och inkluderande skolmiljö där alla elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Här samarbetar vi tätt över ämnesgränserna och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö.

Publiceringsdatum
2025-09-08

Om tjänsten
Vi söker en behörig tekniklärare för undervisning i årskurserna 6-9. Tjänsten är på 50 % och kan med fördel kombineras med annan tjänst om du har ytterligare ämnesbehörighet. Du kommer att ingå i ett engagerat arbetslag där ämnesövergripande samarbeten uppmuntras.

Vi söker dig som

• Är behörig att undervisa i teknik på grundskolan

• Har förmåga att inspirera elever och göra ämnet levande och relevant

• Arbetar strukturerat och har god förmåga att skapa en trygg och lärande miljö

• Är nyfiken, samarbetsvillig och utvecklingsinriktad

• Trivs med att arbeta i en mångkulturell kontext

Vi erbjuder dig

• En arbetsplats där din kompetens tas tillvara

• Ett ämneslag med engagerade och hjälpsamma kollegor

• Möjlighet att påverka och utveckla teknikämnet

• En inkluderande skolmiljö med fokus på trygghet och lärande

• Tydligt ledarskap och stöd från skolledning

Vill du vara med och rusta framtidens problemlösare? Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Flens kommun (org.nr 212000-0332), https://www.flen.se/sv/Om-Flens-kommun/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb1/

Arbetsplats
Flens Kommun

Kontakt
Rektor
Carolina Eriksson
carolina.eriksson@edu.flen.se

Jobbnummer
9497426

