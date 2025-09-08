Stenhammarskolan söker behörig lärare i spanska 50%
2025-09-08
Lärare i spanska till Stenhammarskolan i Flen
Årskurs 6-9 | Tillsvidareanställning | 50%
Brinner du för det spanska språket och kulturen, och vill inspirera unga att lära sig ett av världens mest talade språk? Då kan du vara den vi söker!
Om skolan
Stenhammarskolan är en F-9-skola med cirka 700 elever och ligger centralt i Flen. Vi är stolta över vår mångkulturella miljö där elevernas olika bakgrunder ses som en styrka. Tillsammans skapar vi en trygg, inkluderande och lärorik skolvardag där varje elev får möjlighet att växa.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Vi söker en behörig, legitimerad lärare i spanska för undervisning i årskurs 6-9. Beroende på tjänstens omfattning kan även mentorskap eller undervisning i andra ämnen ingå. Du blir en del av ett arbetslag där samarbete och pedagogisk utveckling står i fokus.
Vi söker dig som
• Är behörig lärare i spanska (ev kombination med annat ämne)
• Har ett tydligt pedagogiskt ledarskap i klassrummet
• Har ett genuint intresse för språkundervisning och elevers utveckling
• Är flexibel, positiv och samarbetsvillig
• Trivs med att arbeta i en mångkulturell miljö
Vi erbjuder dig
• Ett professionellt och engagerat kollegium
• Möjlighet att vara med och utveckla undervisningen i moderna språk
• En trygg och utvecklingsinriktad arbetsmiljö
• Kollegialt lärande och stöd från skolledningen
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans gör vi skillnad! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flens kommun
(org.nr 212000-0332), https://www.flen.se/sv/Om-Flens-kommun/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb1/ Arbetsplats
Flens Kommun Kontakt
Rektor
Carolina Eriksson carolina.eriksson@edu.flen.se Jobbnummer
9497416