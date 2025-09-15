Statist Reklamfilm

Design trade int AB / Kulturjobb / Ängelholm
2025-09-15


Brinner du för inredning, design och vill synas framför kameran?
Jusella Design söker en person som kan medverka i kortare reklamfilmer för våra sociala medier.
Vi letar efter dig som:
• Trivs framför kameran och kan uttrycka dig naturligt.
• Har intresse eller erfarenhet av film/produktion/reklam (meriterande, men inget krav).
• Vill vara med och skapa inspirerande innehåll om vårt unika, handgjorda kakel.
Uppdraget gäller några filmer till att börja med, med möjlighet till fler samarbeten framöver.
Är du intresserad eller känner någon som passar? Hör av dig till oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@jusellanordic.com

Arbetsgivare
Design trade int AB (org.nr 559226-6877)
Hammargatan 8 (visa karta)
262 71  ÄNGELHOLM

Jobbnummer
9509591

