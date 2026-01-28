Stationsvärdar sökes för sommarvikariat!
Connecting Stockholm AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Connecting Stockholm AB i Stockholm
Connecting Stockholm
Ett lokalt bolag - med internationell kunskap och inspiration.
Vi står för världsledande kunskap om tunnelbanor, expertis inom tillgångsförvaltning och kundservice av högsta kvalitet. Genom att samla all denna kunskap under ett och samma tak kan vi driva och utveckla Stockholms tunnelbana på ett effektivt sätt. Vår lokala organisation har full bestämmanderätt, vilket säkerställer att vi kan möta de specifika behoven i Stockholm.
Om Connecting Stockholm
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit.
Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss.
Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där du möter människor, hjälper till och skapar ett varmt välkomnande för resenärer i tunnelbanan? I Stockholms tunnelbana görs över en miljon resor varje dag, vilket innebär att ingen dag är den andra lik. Vi söker nu engagerade stationsvärdar för både hel- och deltidsarbete i tunnelbanan. Tjänsterna är sommarvikariat med tillträde tidigast den 4 maj och möjlighet till förlängning.
Som stationsvärd är du en viktig del av resenärernas vardag. Ditt uppdrag är att bidra till en trygg, välkomnande och säker miljö i tunnelbanan. Du möter resenärer och kunder i olika situationer, svarar på frågor, ger trafikinformation, säljer biljetter och hjälper till utifrån resenärernas behov. Rollen kräver närvaro, servicekänsla och förmåga att skapa trygghet i mötet med människor.
För att vara kvalificerad för tjänsten behöver du vara minst 18 år, trivas med kundkontakt och ha ett lugnt, ansvarstagande och lösningsorienterat förhållningssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är: * Ge resenärerna ett varmt och professionellt bemötande samt besvara frågor på ett tydligt och hjälpsamt sätt * Identifiera resenärernas behov och genomföra försäljning av biljetter * Hantera och rapportera säkerhetsavvikelser samt arbeta förebyggande för en trygg stationsmiljö * Informera resenärerna vid trafikstörningar och andra händelser som kan påverka deras resa. * Säkerställa en hel, ren och tryggare kundmiljö, bidra till att hålla stationen fräsch och fri från synligt skräp * Arbeta som yttre stationsvärd och vara synlig i stationsmiljön för att skapa trygghet och närvaro
Tjänsten inleds med en två veckors lång utbildning på heltid, och det krävs att blir godkänd på utbildningen för att kunna börja arbeta som stationsvärd. Flertal kurser kommer att hållas under perioden 4 maj till och med den 8 juni. Under utbildningen kommer du att få full lön och förvärva de nödvändiga färdigheterna för att bli en expert inom området. Efter avslutad utbildning fortsätter du som färdigutbildad stationsvärd, antingen på heltid eller deltid.
Variation av arbetstid och arbetsplats kräver flexibilitet från dig som stationsvärd. Detta kan omfatta tidiga morgnar, kvällar och nätter, och ditt schema kan också förändras över tid. I arbetet kan det ingå ansvar för öppning och/eller stängning av stationer utanför ordinarie kollektivtrafiktider, vilket innebär att du behöver kunna ta dig till och från arbetsplatsen på egen hand.
Som stationsvärd tillhör du i första hand en specifik linje, men vid behov kan tillfälliga uppdrag på andra linjer förekomma. Vi vill därför vara tydliga med att placeringsgaranti för förstahandsval inte kan ges. För oss är det viktigt att du är flexibel och har möjlighet att arbeta inom samtliga linjer när verksamheten kräver det. Som stationsvärd förväntar vi oss att du är punktlig, pålitlig och tar ansvar för ditt schemalagda arbete, både på vardagar och helger.
Kvalifikationer
I rollen som stationsvärd är din förmåga att möta människor på ett tryggt och lyhört sätt central. Du har ett genuint intresse för service och strävar efter att alltid ge resenärerna ett varmt och professionellt välkomnande. Du arbetar för att skapa en trygg och positiv upplevelse för kunden under hela resan, samtidigt som du känner dig bekväm med biljettförsäljning. För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och fatta beslut i vardagen, även i situationer som kan vara intensiva eller tidvis stressiga. Därför är det viktigt att du är ansvarstagande, lugn och trygg i ditt arbetssätt.
Arbetet sker i en miljö där säkerhet och tydliga rutiner är en naturlig del av vardagen. En förståelse för säkerhetsklassat arbete och gällande regelverk bidrar till både en trygg arbetsmiljö och en god upplevelse för resenärerna. Samtidigt värdesätter vi god samarbets- och kommunikationsförmåga, då du ingår i ett större team och samverkar med flera funktioner. Din nyfikenhet på människor och förmåga att skapa positiva möten är en viktig del i att lyckas i rollen. Punktlighet och respekt för tid är grundläggande för att verksamheten ska fungera väl.
Vidare ser vi att du har: * Gärna tidigare erfarenhet av servicearbete och kundnära roller * Godkända gymnasiebetyg (eller motsvarande) i svenska, matematik och engelska * Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift * God kommunikativ förmåga i engelska * Erfarenhet av skiftarbete och självständigt arbete, vilket ses som meriterande
Vi rekryterar löpande, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan annonseringsperioden har avslutats. Vi uppmuntrar dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Uppfyller du kraven och är intresserad av att bli en del av vårt team, ser vi fram emot din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8503". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Connecting Stockholm AB
(org.nr 559394-3128) Arbetsplats
Connecting Stockholm, Kundservice Kontakt
HR
Alisha Hilmi alisha.hilmi@connectingstockholm.se Jobbnummer
9708441