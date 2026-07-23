Starta din säljkarriär Ingen erfarenhet krävs
Nordic Personalkraft AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-23
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Nordic Personalkraft rekryterar nu fältsäljare direkt till ett växande företag inom tak-, solcells- och batterilösningar.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av kundföretaget. Nordic Personalkraft ansvarar för hela rekryteringsprocessen.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Drömmer du om en karriär inom försäljning där din ambition och prestation avgör hur långt du kan gå?
Vi söker nu engagerade och målmedvetna personer som vill starta eller fortsätta sin karriär inom försäljning. Oavsett om du har tidigare säljerfarenhet eller vill ta ditt första steg in i branschen söker vi dig som har rätt inställning, hög energi och en stark vilja att utvecklas.
Som fältsäljare representerar du företaget ute på fältet och träffar villaägare för att presentera lösningar inom takbyte, solceller och batterilösningar. Du hjälper kunden genom hela säljprocessen och bygger långsiktiga kundrelationer.
Hos företaget finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som visar engagemang och levererar resultat.Dina arbetsuppgifter
Besöka villaägare i tilldelade områden.
Presentera företagets produkter och tjänster.
Genomföra behovsanalyser och skapa förtroende hos kunden.
Presentera offerter och genomföra försäljningar.
Arbeta mot tydliga försäljningsmål.
Representera företaget på ett professionellt sätt.
Vi söker dig som
Vill bygga en långsiktig karriär inom försäljning.
Är social, utåtriktad och har lätt för att skapa kontakt med människor.
Är driven, målmedveten och motiveras av att nå höga resultat.
Har ett professionellt bemötande och hög arbetsmoral.
Är självgående och ansvarstagande.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Har goda kunskaper i engelska.
Har B-körkort.
Vad erbjuder företaget?
Garantilön på 15 000 kr per månad – du tjänar aldrig mindre än detta.
Attraktiv provisionsmodell utan övre lönetak.
Bonusar baserade på prestation.
Mållön på 30 000–40 000 kr per månad, med goda möjligheter att tjäna ännu mer.
Gedigen introduktion och utbildning.
Löpande coachning från erfarna kollegor.
En arbetsplats där du får utvecklas både personligt och professionellt.
Tydliga karriärmöjligheter för dig som vill växa inom företaget.
Arbetstid
Måndag–fredag
10.00–18.00 (45 minuters rast)
Arbetsplats
Arbetet sker ute på fältet i tilldelade områden.
Startdatum
Planerad start är 1 september, med möjlighet till tidigare start för rätt kandidat.Så ansöker du
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Ansök här:https://www.nordicpersonalkraft.com/forsaljning
Observera: Detta är en direktrekrytering via Nordic Personalkraft. Vid anställning blir du anställd direkt av kundföretaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Personalkraft AB
(org.nr 559574-6511)
411 00 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10010392