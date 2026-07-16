Stängselmontör
Stängselproffs i Skövde AB / Snickarjobb / Skövde Visa alla snickarjobb i Skövde
2026-07-16
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stängselproffs i Skövde AB i Skövde
Stängselmontör
Omfattning: Tillsvidareanställning
Plats: Skövde med omnejd
Vi söker en ny kollega. Är du praktiskt lagd, gillar att arbeta utomhus och trivs med varierande arbetsdagar? Då kan du vara den vi söker! Stängselproffs, som ägs av Skövde Farmartjänst, söker nu en stängselmontör till vårt team.Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Stängselproffs är en del av Skövde Farmartjänst, ett familjeägt företag med snart 30 års erfarenhet av entreprenad- och skötseltjänster. Vi arbetar med allt inom industri- och djurstängsel samt villasstaket. Hos oss är kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet i fokus – och vi är stolta över att skapa resultat som håller över tid.Arbetsuppgifter
Som stängselmontör hos oss kommer du att:
• Montera och underhålla olika typer av stängsel och grindar
• Förbereda arbetsplatser och utföra markarbete
• Hantera verktyg, maskiner och fordon kopplade till montage
• Arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Vem är du?
Vi söker dig som gillar att arbeta praktiskt och trivs med ett fysiskt arbete utomhus. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Har du tidigare erfarenhet av stängselmontage är det starkt meriterande. Har du erfarenhet från bygg, anläggning eller montage är det också ett stort plus.Kvalifikationer
• B-körkort är ett krav (BE är meriterande)
• Erfarenhet av montagearbete eller liknande
• God fysik och vilja att arbeta utomhus i alla väder
• Meriterande: motorsågs- och/ eller liftutbildning. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 16 augusti via e-post till jennifer@skovdeft.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Jennifer During via e-post jennifer@skovdeft.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jennifer@skovdeft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stängselproffs i Skövde AB
(org.nr 559547-0237)
Ventilvägen 10 (visa karta
)
549 37 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FT Stängsel i Skövde AB Jobbnummer
10004571