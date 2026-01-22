Ställningsbyggare
Vi söker nu 8 engagerade och ansvarstagande ställningsmontörer som vill bli en del av vårt team och arbeta i ett företag där säkerhet, kvalitet och samarbete står i centrum.
I rollen som ställningsmontör ansvarar du för att arbetet utförs säkert, effektivt och enligt gällande regler och föreskrifter. Arbetet är fysiskt och varierande, och passar dig som trivs med ett aktivt jobb och att arbeta tillsammans med andra. Du behöver ha ett positivt och lösningsorienterat tänk. Du behöver också vara säkerhetsmedvetna, en lagspelare och ha god fysisk förmåga,
Vi erbjuder en trygg anställning, konkurrenskraftig lön, möjlighet till utveckling och ett arbetslag med fokus på arbetsmiljö, gemenskap och säkerhetstänk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: Ahprojekteringab@gmail.com Arbetsgivarens referens
