Ställningsbyggare
2025-09-26
Erfaren Ställningsmontör med Yrkesbevis sökes
Vi söker en erfaren ställningsmontör som är redo att ta ansvar och bidra till vårt team. Hos oss står säkerhet, kvalitet och laganda i fokus - och vi vill att du ska vara en del av vår resa framåt.
Du kommer att arbeta med montering och demontering av byggnadsställningar på projekt av varierande storlek - från villor till större entreprenader. Du ansvarar för att arbetet utförs säkert, effektivt och i enlighet med gällande föreskrifter.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet som ställningsmontör
* Har yrkesbevis för ställninsgbyggnation
* Är säkerhetsmedveten, noggrann och en lagspelare
* Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete
* Har B-körkort (krav)
Vi erbjuder:
• En trygg anställning i ett växande företag
* Konkurrenskraftig lön och tjänstepension
* Möjlighet att utvecklas tillsammans med oss
* Ett arbetslag med bra sammanhållning och högt säkerhetstänk
Ansökan
Skicka CV och kort presentation till setrecorekrytering@gmail.com
Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
