Ställföreträdande räddningschef/ förebyggande chef
Chefsjobb / Malung-Sälen
2025-08-07
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i
Malung-Sälens kommun är en expansiv fjällkommun med stark tillväxt inom både besöksnäring och bostadsutveckling. Här kombinerar du ett meningsfullt samhällsuppdrag med närhet till fjäll, natur och friluftsliv. Vi erbjuder dessutom en mängd olika förmåner för dig som anställd, såsom friskvårdsbidrag, möjlighet till kompetensutveckling, och förmånliga pensionslösningar.
Vill du vara med och leda tryggheten i en av Sveriges mest expansiva besökskommuner? Vi söker nu en ställföreträdande räddningschef / förebyggande chef med operativt ansvar. Hos oss får du möjlighet att driva utveckling i en fjällkommun där trygghet, samarbete och framtidstro står i fokus.
ORGANISATIONEN OCH ARBETSOMRÅDET
Organisatoriskt är räddningstjänsten i Malung en egen förvaltning med en egen räddningsnämnd. Malung-Sälens kommun ingår i Räddningsregion Bergslagen RRB. Räddningstjänsten består av två deltidsstationer; en i Malung och en i Sälen (Lindvallen) samt en mindre styrka i Transtrand med två FIP-åkare. Ett Räddningsvärn finns i Tyngsjö som gränsar mot Värmland. Vid stationen i Malung finns heltidsanställd räddningstjänst-personal i form av brandinspektör, säkerhets- och beredskapsplanerare, beredskaps- och säkerhetssamordnare, materialansvarig samt administratör/ brandinspektör.
De geografiska avstånden inom kommunen är stora och det finns ca 10.000 invånare i vår kommun. Under vintersäsongen befolkas särskilt norra kommundelen från Kläppen, Sälen och till Stöten av många turister, men även sommartid ökar turismen. Många stora investeringar görs i form av nybyggnationer, som sker kontinuerligt i området.
En utredning har genomförts och beslut har fattats att stärka och utveckla vår organisation ytterligare. Det innebär att vi nu kommer att rekrytera till tjänsten nedan. En oerhört spännande tjänst med utgångsposition från vår station i Lindvallen i Sälen.
TJÄNSTEN SOM STÄLLFÖRETRÄDANDE RÄDDNINGSCHEF / FÖREBYGGANDE CHEF
Som ställföreträdande räddningschef / förebyggande chef med placering i norra kommundelen så har du tillsammans med räddningschefen ansvar för planering, ledning, samordning och uppföljning av verksamheten vilket omfattar både strategiskt, taktiskt, operativt och olycksförebyggande arbete.
Du bidrar till att skapa goda relationer såväl internt som externt och verkar för en kontinuerlig utveckling. I ditt uppdrag ingår att kunna jobba mot både externa och interna aktörer. Du ska tillsammans med räddningschefen driva verksamhetsutveckling för att möta ökade och nya behov genom smarta och kostnadseffektiva lösningar. Att attrahera, motivera och behålla kompetens genom strategisk och hållbar kompetensförsörjning är en viktig del i arbetet.
I rollen som ställföreträdande räddningschef / förebyggande chef för Malung-Sälens Räddningstjänst och dess brandstationer ingår följande:
• Arbetsgivarrepresentant för stationen i Lindvallen
• Planering av den dagliga bemanningen och schemaläggningen av personal
• Arbete med rekrytering av personal inklusive genomförande av testdagar
• Systemansvar för Daedalos inkl. lönehanteringen
• Genomföra arbetsplatsträffar för personalen
• Du ingå i beredskapen med insatsledarfunktion var fjärde vecka
• Ansvara för utrustning och material på stationen i Lindvallen tillsammans med materialansvarig
• Du träder in som räddningschef vid frånvaro av ordinarie RC
• Du har en roll i kommunens krisledningsorganisation
• Implementering av räddningstjänst under höjd beredskap
• Planera, utföra och bedriva myndighetsutövning och tillsyner
• Företräda Räddningstjänsten i olika nätverk och i kontakter med näringslivet
DIN PROFIL
Ditt nära, naturliga och kommunikativa ledarskap är egenskaper vi värdesätter tillsammans med förmågan att upprätta goda relationer med kollegor och samarbetspartners. Du älskar att möta människor, jobba med människor och du strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för dig själv och dina medarbetare. Ditt ledarskap skapar energi och engagemang och du har förmågan att få medarbetare att växa och utvecklas.
• Vi ser gärna att du har en brandingenjör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Du har genomgått utbildningen Tillsyn A samt ledningskurs LK2/RL B
• Det är meriterande om du genomgått utbildningen tillsyn B
• Du har erfarenhet av olycksförebyggande arbete
• Du har kunskaper av Daedalos, Rakel och andra förekommande IT-stöd inom området
• Körkort B samt tillgång till egen bil är ett krav
Tjänsten är säkerhetsklassad och godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning. Körkort B är ett krav och körkort C ett önskemål.
I denna rekrytering samarbetar vi på Malung-Sälens kommun med Lundin & Boström. Skicka in din ansökan via www.lundinbostrom.se.
Vid frågor, kontakta Per Männikkö på 070-592 90 80. Vi hanterar ansökningar löpande. Sista ansökningsdag är 25 augusti. Varmt välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
