Staffing Service Assistant till Academic Work, Stockholm
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-07-14
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Vi söker dig som älskar problemlösning, kundkontakt och vill leverera service i världsklass. Trivs du med att ha eget ansvar och många bollar i luften. Sök då tjänsten som Staffing Service Assistant!Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Rollen som Staffing & Service Assistant ger dig möjligheten att kick-starta din karriär inom bemanning! Du tillhör kontorets vassa bemanningsteam som arbetar med våra studentpooler och bemannar några av våra största kunder. Det är en roll med mycket eget ansvar där du direkt ser resultatet av ditt arbete. Även om mycket arbete sker självständigt är du tillsammans med teamet engagerad i era gemensamma mål och resultat. Rollen innebär ett flexibelt extrajobb som under hela studietiden ger dig inkomst, meriterande erfarenheter och en massa nya kontakter.
Din chef och din utveckling
Din chef är Jennie Jonsson, hon arbetar som Staffing Service Manager. I dialog med din närmsta chef planerar ni dina arbetstider utifrån kontorets behov. Vi har valt att ha operativa chefer för att du ska få bästa stöd i din roll. I din roll som Staffing Service Assistant kommer du att utvecklas genom vårt utbildningsprogram Training Program. Dina karriärvägar hos oss styr du själv och vi ger dig förutsättningarna.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för bemanning av befintliga konsulter utifrån våra kunders behov
Arbeta proaktivt tillsammans med kund för att planera behov framåt och kartlägga konsulters tillgänglighet.
Boka in personal och lösa schemaluckor vid sjukanmälningar, avhopp samt förseningar av konsulter.
Ansvara för ett antal kundpooler. I det ingår att tillsammans med ansvarig Consultant Manager och Account Manager utveckla affären genom att följa upp poolerna samt initiera och utföra åtgärder för att nå fullständigt nöjda kunder och konsulter.
Arbeta med dokumentation över aktiviteter som rör poolerna för att säkerställa kvalitativa processer internt.
Vi söker dig som
För att trivas i rollen ser vi att du är ambitiös och drivs av att arbeta mot mål i samarbete med dina kollegor. Du har en hög ansvarskänsla, förmågan att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och säkerställer att du levererar enligt deadline. Relationsbyggande kommer naturligt för dig och du agerar öppet och respektfullt mot andra. Du har förmågan att ta till dig av feedback för att både stärka samarbeten och utveckla dig själv. Situationer som kan upplevas påfrestande hanterar du med trygghet och du har en optimistisk inställning till att lösa även krävande uppgifter.
Vad behöver du för erfarenhet
Är student och tar examen tidigast Januari 2028, gärna inom personal, ekonomi eller liknande. Eftersom vi ser långsiktigt på denna tjänst ser vi helst att du inte planerar att åka på utbyte eller har praktik.
Har tidigare erfarenhet av service och kundkontakt
Talar och skriver obehindrat på svenska och har en god engelska, eftersom arbetsuppgifterna innebär mycket kontakter med kunder och konsulten på båda språken
Önskvärd erfarenhet
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
Start: OmgåendeOmfattning: Ca 10 timmar/vecka, förekommer även helgarbete ca en helg i månaden.Placering: Stockholm
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TN09BT". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10002827