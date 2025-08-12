Staff scientist
Umeå universitet, Humanistisk fakultet / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2025-08-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Humanistisk fakultet i Umeå
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Humlab är en arbetsenhet och en forskningsinfrastruktur med ett tjugotal medarbetare vid Humanistisk fakultet.
Humlabs uppdrag är att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan humaniora, kultur och informationsteknik. Humlabs lokaler finns i två byggnader på campus, dels i Humanisthuset, dels i Samhällsvetarhuset under Universitetsbiblioteket, där också Humlabs labbmiljö finns. I denna kreativa och tvärvetenskapliga miljö erbjuds föreläsningar, workshops och andra arrangemang för forskare, studenter och allmänheten.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar arbete inom visualiseringsinfrastrukturen InfraVis, arbete inom övriga infrastrukturer vid Humlab, samt inom Humlabs övriga verksamhet.
Detta innebär
• Nodkoordinator ca. 20% (från 2025 och framåt) inom den nationella infrastrukturen InfraVis. Rollen innebär ledning av arbetet vid infrastrukturens lokala nod vid Umeå universitet (Humlab), samt koordinering och samordning av arbetet med övriga noder vid andra lärosäten.
• InfraVis applikationsexpert (IAE) 60% under 2025, ca. 55% 2026 därefter från 2027 uppskattat till mellan 20% och 40%, med fokus på att ge expertstöd och utveckla lösningar för forskningsprojekt som kräver kompetens inom främst GIS och nätverksanalys.
• Arbete inom Humlabs ordinarie programverksamhet. Detta kan exempelvis innebära att utveckla och ge kortkurser, medverka i olika slags events och arrangemang, ge stöd för lärare och forskare vid Humfak vid förfrågningar rörande GIS och/eller nätverksanalys.
• Arbete inom Humlabs övriga infrastrukturer (ex. HumInfra).
• Arbetet kan även i mindre omfattning inbegripa undervisning, planering och utveckling av undervisning, och därtill handledning, och stöd vid projektansökningar.
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.Publiceringsdatum2025-08-12Kompetenser
Behörig att anställas som staff scientist är den som har:
• Doktorsexamen inom ett relevant område för datavisualisering, GIS och nätverksanalys, såsom exempelvis geografisk informationsvetenskap, geografi, geoinformatik, kartografi eller geovetenskap.
• Flerårig teoretisk och praktisk kompetens av arbete med GIS.
• Kompetens inom nätverksanalys och verktyg för nätverksanalys.
• God samarbets- och initiativförmåga.
Övriga önskvärda kvalifikationer:
• Erfarenhet av att koordinera arbete i grupp. Erfarenheten är av betydelse för rollen som nodkoordinator inom infrastrukturen InfraVis.
• Erfarenhet av arbete inom digital humaniora, vilket underlättar förståelsen för våra användargruppers behov och forskningsfrågor.
• Praktisk erfarenhet av GIS-verktygen ArchGIS eller QGIS.
• Erfarenhet av arbete med GIS-relaterade forskningsdata, inklusive insamling och bearbetning.
• Erfarenhet och förmåga av att utveckla "färdiga" lösningar och användargränssnitt inom GIS (ex. med ArchGIS online) för att visualisera forskningsdata.Så ansöker du
Till ansökan skall bifogas:
(1) Ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för anställningen, redogör för dina kvalifikationer, och förklarar hur dessa är relevanta för arbetsuppgifterna (1-2 sidor)
(2) En meritförteckning (Curriculum Vitae)
(3) Relevanta betyg och intyg som styrker uppgifter i CV
Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2025-09-12. Ansökningshandlingarna ska vara skrivna på svenska eller engelska. Provanställning kan komma att tillämpas.
Övriga upplysningar:
Närmare upplysningar om anställningen besvaras av:
Karin Danielsson, föreståndare, Humlab, +46 (0)90-786 65 86, karin.danielsson@umu.se
Frågor som rör rekryteringsprocessen besvaras av:
Anneli Taflin, HR-samordnare, Humlab, +46 (0)90-786 89 31, anneli.taflin@umu.se
För mer information, besök:
Humlab: https://www.umu.se/humlab
InfraVis: https://infravis.se/
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-764-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Humanistisk fakultet Kontakt
Anneli Taflin 0907868931,anneli.taflin@umu.se Jobbnummer
9454430