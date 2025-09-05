Staff Planning Controller till Synsam
Vill du vara med och utveckla Synsam Sveriges Staff Planning?
Vill du vara med och bidra till Sveriges ledande optikerkedjas fortsatta tillväxt och samtidigt bidra till att skapa en ännu bättre arbetsvardag för alla medarbetare i våra svenska butiker? För att kunna välkomna ännu fler kunder till våra butiker tar vi nu nästa steg i utvecklingen av vår bemanningsprocess och tillsätter en Staff Planning Controller. Vi söker dig som vill vara del av en ny funktion och lägga grunden till bemanningsplanering i världsklass!
Om rollen
För Synsam är kunden nummer 1 och för att kunna möta kunden med en service i världsklass krävs rätt person på rätt plats i rätt tid. Som Staff Planning Controller på Synsam Sverige är du med och leder utvecklingen av nya arbetssätt för att möjliggöra våra butikers fortsatta tillväxt genom ökad precision i vår bemanningsplanering.
Din uppgift är består av att skapa insikter och följa upp resultat för att förbättra bemanningen i butikerna. Det innebär att du utöver arbetet med prognoser kommer att äga hela processen från analys av faktiskt utfall till att agera på avvikelser. Under perioder kommer du även delta operativt i bemanningsprocessen tillsammans med resten av Staff Planning teamet.
Vi söker dig som är proaktiv och vill arbeta i en utmanande roll med många kontaktytor, som till exempel butik- och regionchefer samt driftledningen. Rollen består av tre huvudsakliga delar:
Att skapa prognoser för butikernas behov som ligger till grund för schemaläggningen.
Att analysera och följa upp avvikelser, behov och bemanning i våra butiker, samt att agera för att uppnå förändring.
Att tillsammans med Staff Planning Manager vidareutveckla bemanningsprocessen.
Vem söker vi?
Det här är en ny roll, vilket ger dig stor möjlighet att utforma ditt arbete samtidigt som det ställer krav på egen initiativförmåga. För att ha rätt förutsättningar att möta kraven i rollen ser vi att du har erfarenhet av att arbeta med operationell data från flera olika källor i en komplex bransch. Det är inte en rent analytisk roll och du bör ha arbetat med att följa upp avvikelser, utveckla processer och förändringsarbete. Erfarenhet av bemanningsplanering eller Work Force Management-system är meriterande.
För att lyckas och trivas i rollen tror vi också att du:
Är driven, ansvarstagande och lösningsorienterad med förmågan av driva uppgifter i mål.
Har en stark analytisk förmåga med goda kunskaper i Excel och analys- och visualiseringsverktyg som Qlik, Power BI eller Tableau.
Är kommunikativ i tal och skrift, tydlig som ledare och med god pedagogisk förmåga.
Bygger långsiktiga relationer och har förmågan att skapa förtroende för dig och din funktion.
Vill utmana och utveckla effektiva och hållbara processer.
Extra meriterande är om du har erfarenhet från arbete inom optikbranschen.
Rollen är placerad på Synsams huvudkontor vid St Eriksplan, centralt i Stockholm, arbetet utgår från kontoret. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt.
Staff Planning Controller rapporterar till Johan Henriksson, Staff Planning Manager, vid frågor om tjänsten kontakta Johan på johan.henriksson@synsam.com
.
