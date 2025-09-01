Städtjänst Qlnr Söker Lokalvårdare (timanställning)

Qlnr I Örebro AB / Städarjobb / Västerås
2025-09-01


Vi söker dig som vill hoppa in och hjälpa till när det behövs! Är du en flexibel, pålitlig och engagerad person som gillar att göra skillnad? Hos oss står människan i centrum - vi tror att nöjda medarbetare skapar nöjda kunder. Vi är ett värderingsstyrt företag som satsar på kvalitet, utveckling och arbetsglädje - varje dag.
Vad vi erbjuder dig:

Timanställning med möjlighet att hoppa in vid sjukdom, ledighet och vid extra behov


Variation i arbetet: trappstädning, hemstädning och företagsstädning


Tjänstebil för att ta dig mellan uppdragen


Utbildning, kompetensutveckling och arbetskläder - vi ger dig rätt verktyg för att lyckas


En nära kontakt med din driftchef och en plats i vårt engagerade team


Vi söker dig som:

Har positiv energi, är en lagspelare och tar ansvar


Är flexibel och trivs med varierande arbetstider


Har B-körkort (krav) och behärskar svenska i tal och skrift


Har erfarenhet av städ och/eller service - men din inställning är det viktigaste


Varför jobba hos oss? Som timanställd hos oss får du ett flexibelt arbete där ingen dag är den andra lik. Du blir en viktig del av vårt team och bidrar när det behövs som mest. Här får du möjlighet att utvecklas, möta nya människor och arbeta på olika platser - alltid med stöd från oss.
Känner du att detta är rätt för dig? Skicka in din ansökan - vi vill gärna höra från dig!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Qlnr I Örebro AB (org.nr 559389-8975), http://www.qlnr.se

Arbetsplats
Qlnr

Kontakt
Matilda Eliasson
matilda.eliasson@qlnr.se

Jobbnummer
9485896

