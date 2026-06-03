Städtjänst 25%
Göteborgs Dövas Förening / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-06-03
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Göteborgs Dövas Förening har behov av en städtjänst på ca 25% (dvs ca 10 tim/vecka).
Vi är en ideell organisation och därmed beroende av samhällets bidrag. Har du möjlighet att få lönebidrag har vi möjlighet att erbjuda städtjänst.
Arbetstiden är flexibel och anpassas till aktiviteterna. Det gäller på föreningens båda anläggningar; Järntorget och Solhem och därför kommer mer tid läggas under de 2 månaderna då trycket är som mest under juni-aug.
Anställningen kan påbörjas så snart som möjligt.
Erfarenheter
• Teckenspråkig
• Merit om du tidigare jobbat inom städning och har några års erfarenhet av detta.
• Personlig lämplighet
Om vi hittar rätt person före sista ansökningsdatum kan vi avbryta annonseringen.
Skicka svar med personligt brev, CV samt referens till: ansokan@gdf.nu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: ansokan@gdf.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Dövas Förening
Järntorget 8 (visa karta
)
413 04 GÖTEBORG Kontakt
Herbert Månsson herbert@gdf.nu 070-2205878 Jobbnummer
9946660