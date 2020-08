Städstjärnor till hotell - Nordic Choice Commercial Services AB - Städarjobb i Linköping

Nordic Choice Commercial Services AB / Städarjobb / Linköping2020-08-25Clarion Collection® Hotel är en samling personliga hotell med en genuint mysig och varm känsla. Du hittar våra hotellpärlor mitt i stan, just nu i Sverige, Norge och Lettland. Hos oss får du inte bara en skön hotellsäng och en riktigt god frukostbuffé. Vi bjuder dessutom på Afternoon Sweets och, som den enda hotellkedjan i Norden, på vår omtyckta middag Tonight's Special - alla dagar i veckan.Vi vill att våra gäster ska se oss som en vän på resan. En varm, omtänksam vän att komma hem till, var de än befinner sig. Vi har en klar vision om att Clarion Collection Hotel ska erbjuda den mest personliga vistelsen med genuin omtanke. Träffar den visionen dig rakt i hjärtat? Då ser vi fram emot att få träffa dig!Clarion Collection - Yours trulyVi är ett härligt team på hotellet som nu söker tillskott!Vi älskar att jobba tillsammans och har lätt till skratt. Det händer mycket på hotellet just nu och vi söker därför efter dig som kan jobbar extra.Om jobbetHotellet har 146 rum, gym, relax samt bastu och restaurang och tjänsten innefattar daglig städning av samtliga ytor.Om digVi tror att du har snabba fötter, älskar ordning och reda, är flexibel och kan komma in med kort varsel samt har ett öga för att göra det lilla extra för våra gäster.Rekrytering sker fortlöpande så vänta inte! Ansök redan idagVaraktighet, arbetstid2020-08-25Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-13Nordic Choice Commercial Services AB5332235