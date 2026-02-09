Stadssekreterare
2026-02-09
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Regionkansliet
Arbetet med demokrati, ärendeberedning, juridik och medborgares rättigheter är en central och viktig del i Region Gotland.
Stadssekretariatet ingår i enheten regionkansliet. Inom stadssekretariatet ansvarar stadssekreterare tillsammans med kanslisekreterare för att förse Region Gotlands förtroendevalda i regionfullmäktige, regionstyrelse samt tillhörande beredningar och utskott med kallelser och handlingar, för att genomföra sammanträden och för att skriva protokoll.
Just nu pågår ett viktigt arbete med att förbättra och kvalitetssäkra ärendeberedningsprocessen, där stadssekretariatet har en central roll.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som stadssekreterare är du en del av regionstyrelseförvaltningens stadssekretariat. Du kommer vara en av tre stadssekreterare och arbeta i nära samarbete med regiondirektör, kanslichef, kanslisekreterare, andra tjänstepersoner och förtroendevalda.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med berörda tjänstepersoner och förtroendevalda planera och genomföra sammanträden med regionstyrelsen, utskott, beredningar och regionfullmäktige. Detta innebär en långsiktig planering för hela året, en mer kortsiktig planering inför varje sammanträde och detaljplanering för varje ärende. I rollen som stadssekreterare ingår också att verka stödjande för handläggare i ärendeberedning och övriga nämndsekreterare i ärendeprocessen.
I uppdraget som stadssekreterare kommer du tillsammans med enhetschef och medarbetare i stadssekretariatet att jobba med verksamhetsutvecklande frågor och driva ett prioriterat förbättringsarbete rörande ärendeberedning, både i den egna förvaltningen men också övergripande inom hela Region Gotland. Du kommer också att genomföra utbildningar för handläggare och chefer och andra berörda.
Region Gotland erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete där du befinner dig i centrum av ärendeberedningsprocessen och det politiska beslutsfattandet, där du blir en del i en större helhet och där vårt uppdrag bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar.
Vem är du?
Vi ser att du har relevant högskoleutbildning, gärna inom juridik eller samhällsvetenskap.
Vi ser det som mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av ärendeberedning, administrativt arbete, offentlighet- och sekretesslagstiftning, kommunallag och förvaltningslag. Har du tidigare arbetat inom en regionalt eller kommunalt politisk styrd organisation samt med processer och ärendeflöden är det meriterade.
Som person ser vi att du är noggrann i ditt arbete, du har lätt för att se sammanhang och att växla mellan ett övergripande helhetsperspektiv och detaljfrågor. Du besitter goda administrativa färdigheter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling. Du sätter stort värde i och känner stort ansvar för dina uppdrag, dess genomförande och resultat.
Då du kommer att arbeta nära förtroendevalda och tjänstepersoner på olika nivåer i Region Gotland är det viktigt att du trivs med att skapa goda relationer och att du har lätt för att samarbete med andra. För att lyckas i rollen som stadssekreterare krävs att du har ett pedagogiskt och strukturerat arbetssätt, att du har förmågan att arbeta med flera parallella processer samtidigt och att du är en god kommunikatör som obehindrat uttrycker sig i tal och i skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
