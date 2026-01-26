Städpersonal till sommarsäsongen i Tylösand
AB Tylösands Havsbad / Städarjobb / Halmstad Visa alla städarjobb i Halmstad
HOTELL
STÄDPERSONAL
Till sommarsäsongen söker vi städpersonal. Arbetet innebär lokalvård i samtliga utrymmen som exempelvis hotellrum, spa, restauranger, konferenslokaler, allmänna ytor och personalutrymmen. Du har mycket gästkontakt, vilket innebär att du måste kunna svara och hjälpa gästerna med det de önskar.
Vi söker därför dig som är serviceorienterad och har ett positivt och hjälpsamt sätt. För att trivas i rollen behöver du gilla att arbeta i ett högt tempo, ha god samarbetsförmåga och intresse för god service och hög kvalitet med gästen står i fokus. Du är noggrann, van att arbeta självständigt och kan ge det lilla extra när det behövs.
Då man har mycket gästkontakt och behöver kunna läsa och förstå instruktioner på svenska är det ett krav att behärska svenska i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av likvärdiga arbetsuppgifter eller annat serviceyrke, men en positiv inställning och ambition är nog så viktigt.
Vill du få en ännu bättre känsla för hur det är att jobba hos oss?
Då är vår jobbaudition den 7 mars ett perfekt tillfälle.
När: lördag 7 mars 2026 kl. 09.00
Var: Hotel Tylösand - Ingång Restaurangentrén
I samband med dessa rekryteringar undanber vi oss att bli kontaktade av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
