Städpersonal sökes
JMK Unit / Städarjobb / Tidaholm Visa alla städarjobb i Tidaholm
2026-01-29
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JMK Unit i Tidaholm
JMK STÄD är ett städföretag som gett sina kunder pålitliga och proffsiga städ i 20 år.
Vi erbjuder tillförlitliga och ordentligt utförda tjänster av personal som vi själva lär upp. Detta så våra kunder får sina tjänster utförda som de själva önskar.
Är du noggrann, gillar att göra rent och fint samt hålla ordning? Har du en servicekänsla utöver det vanliga? Gillar du känslan av en nöjd kund och att du gör nytta? Då kan du platsa i vårt härliga gäng.
Vi utför både hemstäd och kontorsstäd inom hela Skaraborg. Tidigare erfarenhet är mediterande men ej krav, då vi lär upp dig att så din städning håller våra krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Bara via mail
E-post: Info@jmkstad.se Arbetsgivare Jmk Unit Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JMK STÄD Jobbnummer
9712835