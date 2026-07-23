Städpersonal sökes - Med möjlighet till fast anställning
Aurovia AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-23
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Är du noggrann, pålitlig och gillar att göra rent och fint? Då söker vi dig!
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Deltidsanställning för möjlighet till heltid.
Provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
Fasta arbetstider, måndag till fredag (dagtid)
Arbetsuppgifter:
Säkerställa att städning håller hög kvalitet
Städning av hygienvagnar och etableringar på byggarbetsplatser
Rengöring och underhåll av personalutrymme på byggarbetsplatser
Periodvis slutstädning och finstädning av lägenheter efter stambyte
Vi söker dig som är ansvarstagande, snabb och kan arbeta självständigt. Har erfarenhet av städning (meriterande men inget krav). Vi lär dig allt på plats.
Skicka din ansökan med CV och personligbrev till info@aurovia.se
.
Vi går igenom ansökningar löpande och kontakter aktuella kandidater för intervju. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-23
E-post: Info@aurovia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aurovia AB
(org.nr 559553-4404), https://www.aurovia.se/
113 66 STOCKHOLM Kontakt
VD
Ella Lindgren Info@aurovia.se 0702825599 Jobbnummer
10009951