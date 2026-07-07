Städpersonal flyttstädning
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2026-07-07
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Timanställd Flyttstädare – Göteborg & Mölndal
Vill du arbeta i ett företag som sätter kvalitet och kundservice i första hand?
Mölndals Flytt söker nu en noggrann och serviceinriktad flyttstädare för uppdrag hos våra kunder i Göteborg och Mölndal.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Du kommer att utföra flyttstädningar i kunders bostäder med fokus på hög kvalitet och ett professionellt bemötande. Du representerar Mölndals Flytt ute hos våra kunder och arbetar alltid tillsammans med minst en kollega – vi arbetar alltid i team om minst två personer.
När du börjar hos oss får du en tydlig introduktion på plats där vi går igenom våra arbetsrutiner. Du får även en checklista för flyttstädning som används vid varje uppdrag för att säkerställa att arbetet håller vår höga kvalitetsstandard.
Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda både på vardagar och helger. Du tar dig själv till kundernas hem där arbetet utförs.
Tjänsten börjar som en timanställning, med möjlighet till fler arbetspass för rätt person.
Vi söker dig som:
Är mycket noggrann och kvalitetsmedveten.
Har ett gott bemötande och hög servicekänsla.
Är ansvarstagande, pålitlig och tycker om att arbeta i team.
Behärskar svenska väl i tal och skrift.
Kan ta dig till arbetsplatser runt om i Göteborg och Mölndal.
Tidigare erfarenhet av flyttstädning är meriterande, men vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet.
Om Mölndals Flytt
Hos oss blir du en del av ett företag som värdesätter kvalitet, professionalism och nöjda kunder. Vi har ett kundbetyg på 5,0 och arbetar varje dag för att leverera flytt- och städtjänster med högsta möjliga service.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: Info@sverigesflyttservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städpersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Flyttservice AB
(org.nr 559484-5132)
Föreningsgatan 1 A (visa karta
)
411 27 GÖTEBORG Kontakt
Clara Wikström info@sverigesflyttservice.se +46736249202 Jobbnummer
9995000