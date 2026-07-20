Städpersonal
Storlien Högfjällshotell AB / Städarjobb / Åre Visa alla städarjobb i Åre
2026-07-20
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Tycker du om att vara i fjällen och ha en aktiv fritid? Då är nog Storlien Högfjällshotell din drömarbetsplats!
Vilka är vi?
Storlien är en liten by, mitt på fjället i Åre kommun. Här finns mataffärer, restauranger, förskola, en skidanläggning, vandringsleder, längd- och skoterspår.
Storlien Högfjällshotell har anor från 1883 och ligger vackert på fjället. Här får du jobba med härligt gäng kollegor som alla vill skapa bästa möjliga upplevelse för våra gäster.
Hotellet har i dagsläget 195 rum - från små friluftsrum till större familjerum och sviter.
Om rollen:
Städpersonalen hos oss kommer att städa rum, våra allmänna ytor och personalutrymmen. Du är också ett ansikte utåt mot våra gäster.
Personalboende finns.
Tjänsten innefattar bland annat:
städ av rum
städ av allmänna ytor som korridorer, toaletter, matsalar och barer
fylla på tvål, byta handdukar etc.
Vi söker nu en till härlig kollega för säsongsanställning fr.o.m september till ca 15 maj till vår året-runt-verksamhet.
Tjänsten är till en början på 80%, med goda möjligheter att bli heltid.
Vem söker vi?
För att trivas är du ansvarskännande och noggrann, tycker om att arbeta fysiskt och att möta gäster med ett leende. Du trivs med att jobba både i grupp och ensam och har du ett friluftsintresse finns mycket att göra på fritiden.
Vi söker dig som har erfarenhet inom städ och trivs med det fysiska i jobbet.
Din ansökan
Maila din ansökan med CV, personligt brev och gärna några ord om varför du vill jobba hos oss till kattizallservice@gmail.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: kattizallservice@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städpersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storlien Högfjällshotell AB
(org.nr 556837-4614) Arbetsplats
Storlien Högfjällshotell AB Kontakt
Kattis Roos kattizallservice@gmail.com Jobbnummer
10007703