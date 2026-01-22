Städpersonal

Sköllengården AB / Städarjobb / Simrishamn
2026-01-22


Städpersonal - Sommarjobb
Sköllengården Gårdshotell
Inför sommaren söker vi noggrann och ansvarstagande städpersonal till vårt gårdshotell. Städningen är en central del av gästupplevelsen och vi strävar efter hög kvalitet och trivsel i alla utrymmen.

2026-01-22
2026-01-22

Dina arbetsuppgifter
Städning av hotellrum
Städning av gemensamma utrymmen
Säkerställa hög standard på renlighet och ordning
Samarbete med övrig personal för ett smidigt arbetsflöde

Vi söker dig som
Är noggrann, pålitlig och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete
Kan arbeta både självständigt och i team
Har öga för detaljer och kvalitet

Tidigare erfarenhet av hotellstäd är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Sommaranställning i en lugn och vacker miljö
Tydliga rutiner och ett tryggt arbetsklimat
Ett arbete där kvalitet och omtanke uppskattas

Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: kristin@skollengarden.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sköllengården AB (org.nr 559187-4531)
Branteliden 14 (visa karta)
272 91  SIMRISHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9697960

