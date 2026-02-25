Städningmedarbetare till Team Hamza Sverige

Team Hamza Sverige / Städarjobb / Falköping
2026-02-25


Visa alla städarjobb i Falköping, Skara, Tidaholm, Herrljunga, Skövde eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Team Hamza Sverige i Falköping

Vi på Team Hamza Sverige söker en noggrann och pålitlig medarbetare inom städning.

Publiceringsdatum
2026-02-25

Dina arbetsuppgifter
• Hemstädning
• Flyttstädning
• Trappstädning
• Företagsstädning
Vi söker dig som:
• Är punktlig och ansvarsfull
• Gillar att arbeta självständigt och i team
• Har erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
• Trygg anställning
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet till fler arbetstimmar

Arbetsplats: Falköping
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: info@teamhamzesverige.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "städmedaretare".

Arbetsgivare
Team Hamza Sverige

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Kontaktperson
Hamza Mohamed
info@teamhamzesverige.se
0765753877

Jobbnummer
9761863

Prenumerera på jobb från Team Hamza Sverige

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Team Hamza Sverige: