Städningmedarbetare till Team Hamza Sverige

Dina arbetsuppgifter
• Hemstädning
• Flyttstädning
• Trappstädning
• Företagsstädning
Vi söker dig som:
• Är punktlig och ansvarsfull
• Gillar att arbeta självständigt och i team
• Har erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
• Trygg anställning
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet till fler arbetstimmar
Arbetsplats: Falköping
