städning privat bostad

Lareol Hb / Städarjobb / Stockholm
2026-01-20


LAREOL HB erbjuder person som är noggrann, ansvarsfull, önskar arbete självständig, har förmåga utföra städning privat bostad med högsta kvalite.
Kontakta via lareol33@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
lareol33@gmail.om
E-post: lareol33@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "städning privat bostad".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lareol HB

Arbetsplats
Stockholm

Jobbnummer
9693263

