Städning / Lokalvård

Fabisz, Natalia / Städarjobb / Vänersborg
2026-07-24


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Vi söker nu en noggrann, driven och ansvarsfull förstärkning av vårt team.
Initialt erbjuder vi en anställning på 50 % med möjlighet till utökad tid för rätt person.
Arbetsuppgifter inkluderar: hemstädning, kontorsstädning, flyttstädning.
KRAV: B-körkort (ett måste då resor ingår i arbetet).
Har du inte B-körkort ber vi dig att inte ansöka, eftersom vi tyvärr inte kan hantera dessa ansökningar.
Vi ser fram emot din ansökan! Bifoga gärna ditt CV.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: stadhuset@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fabisz, Natalia

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Janinas Städservice

Jobbnummer
10011142

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