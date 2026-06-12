Städmedarbetare
Piga Nu AB / Städarjobb / Laholm Visa alla städarjobb i Laholm
2026-06-12
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, Båstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
Arbetsglädje med hjärtat på rätta stället! 🫧
Piga nu AB växer och vi söker fler fantastiska medarbetare som vill leverera städtjänster till våra kunder. Hos oss blir du en del av ett härligt team som brinner för att underlätta vardagen för både privatpersoner och företag.Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
I 20 år har vi på Piga nu AB arbetat för att göra livet enklare genom flexibla och miljövänliga städtjänster. Vi tror på arbetsglädje, gemenskap och att skapa hög livskvalitet – både för våra kunder och våra medarbetare.Om tjänsten
Som städmedarbetare arbetar du med olika typer av städuppdrag, exempelvis:
Hemstädning
Flyttstädning
Kontorsstädning
Byggstädning
Fönsterputsning
Du arbetar vanligtvis med en kollega och i sällsyntafall självständigt, alltid med fokus på kvalitet och service.
Vi erbjuder
Heltidsanställning (provanställning 6 månader)
Kollektivavtal via Almega och Byggnads
Tjänstepension och försäkring via FORA
Arbetsbil – du behöver inte ha egen bil
Friskvårdsbidrag
Utbildning på plats – ingen tidigare erfarenhet krävs
En trygg, inkluderande och utvecklande arbetsplats
Vi söker dig som
Är glad, positiv och har ett trevligt kundbemötande
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel
Klarar ett stundtals högt tempo
Kan arbeta både i grupp och självständigt
Behärskar svenska eller engelska i tal och skrift
Har B-körkort (manuell växellåda) – meriterande
Trygghet och värderingar
Hos oss är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor och arbetar aktivt för en god arbetsmiljö.
📩 Ansökan
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till: jobb@piga.nu
Varmt välkommen till Pigafamiljen! 💗 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: jobb@piga.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare piga nu AB
(org.nr 556828-2197)
Idévägen 9 (visa karta
)
312 62 MELLBYSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piga Nu Laholm Jobbnummer
9961671