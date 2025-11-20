Städledare till lokalvård
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.
Vi gör om vår organisation inom lokalvården genom att skapa tre team och söker nu tre städledare till våra nya team. Den nya organisationen består av 80 medarbetare, en enhetschef och tre städledare. Vårt uppdrag är att städa verksamhetslokaler som skolor, förskolor, vårdboende och kontor mm. Vi erbjuder en stimulerande roll med möjlighet att påverka och utveckla lokalvården. Du blir en del av ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, kvalitet och hållbarhet.Publiceringsdatum2025-11-20Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Planera och fördela det dagliga arbetet utifrån behovsstädning och priostädning
* Introducera och handleda nyanställda
* Säkerställa att lokalvård utförs enligt rutiner, kvalitetskrav och hygienstandard
* Följa upp arbetsinsatser och ge stöd vid behov
* Genomföra medarbetarsamtal
* Beställa och hantera städmaterial och utrustning
* Rapportera avvikelser, behov och förbättringsförslag till enhetschef
* Bidra till ett gott arbetsklimat och en välfungerande arbetsmiljö
* Ha daglig kontakt med kund och besöka varje objekt kontinuerligt
* Samverka med andra städledare kring förändringar, kompetensutveckling och personalfrågor
* Implementera välfärdsteknik, behovsstädning och hållbara lösningar inom lokalvårdKvalifikationer
Vi söker dig som har
* Erfarenhet av lokalvård
* Kunskap om städteknik, hygienrutiner och arbetsmiljö
* Förmåga att leda och motivera medarbetare
* God kommunikationsförmåga
* Vana att arbeta strukturerat och självständigt
* Erfarenhet av att implementera förändringar och nya arbetssättDina personliga egenskaper
* Ansvarstagande och lösningsfokuserad
* Lyhörd och stödjande i ledarrollen
* Noggrann och kvalitetsmedveten
* Flexibel och samarbetsinriktad
* Förmåga att se helheten
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
