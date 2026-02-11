Städledare (Restaurangstäd)
2026-02-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Svalöv
, Hörby
, Helsingborg
, Bjuv
Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Livsmedelsstädarna är ett familjeföretag som grundades år 2008. Huvudinriktningen är specialstäd och industrisanering, ett område som vi har stor erfarenhet av. Utöver städtjänster erbjuder vi bemanningtjänster inom livsmedelsbranchen.
Företagets affärsidé är att erbjuda tjänster av absolut högsta kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Våra kunder är små och stora företag och finns i hela SverigeOm tjänsten
Vi söker en Städledare inom restaurangstäd som vill arbeta nära verksamheten och säkerställa att våra kunders restauranger håller högsta standard när det gäller renlighet och hygien.
I rollen leder och fördelar du det dagliga städarbetet, kvalitetssäkrar rutiner och fungerar som en viktig länk mellan Livsmedelsstädarna och kunden.
Vi tror att du:
Har erfarenhet som restaurangbiträde eller liknande roll
Har god förståelse för hygienkrav och arbetsflöden i restaurang
Är strukturerad, ansvarstagande och noggrann
Trivs med att ta initiativ
Har god samarbetsförmågaDina arbetsuppgifter
Planera och leda det dagliga städarbetet
Säkerställa att hygien- och säkerhetsrutiner följs
Introducera och stötta nya medarbetare
Kvalitetskontroller och uppföljning
Samarbete med restaurangledning
Vi erbjuder:
Möjlighet att ta nästa steg i din karriär
En trygg arbetsgivare med tydliga rutiner
Stöd och utbildning i din ledarroll
Ett varierande och ansvarsfullt arbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@livsmedelsstadarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsstädarna i Sverige AB
(org.nr 556906-2572), http://www.livsmedelsstadarna.se
Plommongatan 2 (visa karta
)
212 31 MALMÖ Jobbnummer
9737806