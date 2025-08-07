Städledare
2025-08-07
Call 4 Care AB är Jönköpingsbaserad helhetsleverantör inom Flytt och Städ och erbjuder "ett komplett sortiment av flytt och städtjänster i ett totalkoncept" under ett och samma tak utifrån ledorden "För ett enklare liv". Vårt mål är ett hållbart samhälle, därför vi fångar alla sociala aspekter i alla nivåer i samhället. För att uppfylla målet, fokuserar vi på hållbar utveckling genom att minskar ungdomsarbetslöshet i arbetsmarknaden och kompetensutveckling av alla våra personal. Vi gör skillnad i samhället att sysselsatta unga människor och studenter till rörlig arbetsmarknaden för en hållbar framtid i Sverige.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom städbranschen och har erfarenhet av kundkontakt. Du har en god kommunikationsförmåga och trivas med att leda andra människor i deras arbete. Om du har erfarenhet av flyttstädning är det meriterande. Du trivs att att bygga ett starkt team. Det är viktigt att att du är social, noggrann, positiv och vill ta aktiv kontakt med potentiella företagskunder och privatkunder.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Fördela ansvar och uppgifter inom arbetsgruppen
Säkerställa att arbetet utförs i enlighet med uppsatta rutiner och metoder.
Aktivt arbete för att värna om säkerheten på arbetsplatsen
Säkerställa arbetets kvalitet och ansvara över arbetsmiljön
Motivera och aktivt coacha dina medarbetare genom att vara tillgänglig och flexibel. -
Vi vill vidare att du: -
Du kommunicerar väl på engelska i både tal och skrift samt kommunicerar väl på Urdu/Hindi i tal.
Du har en gymnasieutbildning eller motsvarande och vidare är B-körkort ett krav.
Vi erbjuder dig en stimulerande miljö där det finns:
Chansen att representera ett snabbväxande företag med goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.
En betydelsefull roll som Arbetsledare i företaget satsning i Sverige
Goda chanser att utvecklas inom ditt arbetsområde och få bidra med dina kunskaper.
Kompetenta och engagerade kollegor i en positiv, dynamisk arbetsmiljö
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
E-post: muhammad.banaras@call4care.se
Detta är ett heltidsjobb.

Call4Care AB
(org.nr 559182-9048)
756 48 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9448859