Städkonsult söker sommarvikarier till sommaren
Städkonsult I Skaraborg Aktiebolag / Städarjobb / Skövde Visa alla städarjobb i Skövde
2026-06-05
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Vi söker motiverade och engagerade medarbetare till sommaren i Skövde
Är du noggrann, positiv och trivs i en omväxlande arbetsmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som sommarvikarie hos oss arbetar du med regelrätt lokalvård hos våra företagskunder. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Tömning av papperskorgar
Dammning
Rengöring av golv
Maskinkörning
Andra vanligt förekommande städuppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Social och positiv
Noggrann och ansvarsfull
Flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Självständig och initiativtagandeKvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Arbetet kräver att du kan följa städ instruktioner samt kommunicera tydligt med både kunder och kollegor.
Arbetstider
Måndag–fredag, dagtid.Så ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7329770-2038937". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Städkonsult I Skaraborg Aktiebolag
(org.nr 556551-9195), https://stadkonsult-1661844412.teamtailor.com
Norregårdsvägen 4 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Städkonsult Jobbnummer
9950427