Städkonsult söker sommarvikarier till sommaren

Städkonsult I Skaraborg Aktiebolag / Städarjobb / Skövde
2026-06-05


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Vi söker motiverade och engagerade medarbetare till sommaren i Skövde
Är du noggrann, positiv och trivs i en omväxlande arbetsmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!

Publiceringsdatum
2026-06-05

Om tjänsten
Som sommarvikarie hos oss arbetar du med regelrätt lokalvård hos våra företagskunder. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

Tömning av papperskorgar

Dammning

Rengöring av golv

Maskinkörning

Andra vanligt förekommande städuppgifter

Vem är du?
Vi söker dig som är:

Social och positiv

Noggrann och ansvarsfull

Flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter

Självständig och initiativtagande

Kvalifikationer
B-körkort

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Arbetet kräver att du kan följa städ instruktioner samt kommunicera tydligt med både kunder och kollegor.
Arbetstider
Måndag–fredag, dagtid.

Så ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7329770-2038937".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Städkonsult I Skaraborg Aktiebolag (org.nr 556551-9195), https://stadkonsult-1661844412.teamtailor.com
Norregårdsvägen 4 (visa karta)
541 34  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Städkonsult

Jobbnummer
9950427

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